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La nueva miniserie de Netflix que ya es número 1 en 83 países. Un thriller adictivo de 6 episodios que ha conquistado a la crítica

Tiene un reparto repleto de rostros conocidos encabezado por Josh Hartnett

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Mikel Zorrilla

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Los éxitos de Netflix van cambiando cada poco tiempo, pues la plataforma estrena un volumen de títulos mucho mayor que sus competidores. En esta ocasión se ha dado una feliz casualidad, ya que la nueva miniserie que, según aclara Flixpatrol, ha sido ya número 1 de Netflix en 83 países también ha conquistado a la crítica profesional.

La miniserie de apenas 6 episodios que ha logrado esa increíble proeza esa 'Bajo la superficie' y nos traslada hasta Snook's Arm, un remoto pueblo de Terranova que empieza a ser aterrorizado por una misteriosa criatura marina. Un experimentado pescador tendrá que lugar entonces para proteger tanto a su familia como a la comunidad donde vive.

Un gran reparto

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Creada por Jesse McKeown, quien también ejerce como showrunner y escribe la mayoría de los capítulos, 'Bajo la superficie' cuenta con otro innegable reclamo más allá de su potente premisa. Y es que en su reparto encontramos a Josh Hartnett, Mackenzie Davis, Charlie Heaton, Ruby Stokes o Natasha Henstridge. Muchos rostros conocidos para llamar la atención del público.

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Otro tanto a su favor es que ha conseguido un apoyo muy mayoritario de la crítica, logrando un 82% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, mientras que en la siempre mucho más exigente Metacritic se va a una nota media de 70 sobre 100. Nada mal para este thriller de terror.

Lo que también llama la atención es que parece que está gustando más a la prensa especializada que a los espectadores, pues solo un 60% de los usuarios de Rotten Tomatoes la aprueban, mientras que en IMDb se conforma con una nota media de 6,4. Ambas siguen siendo positivas, pero no tanto y además que tampoco dan a entender que el factor boca-oreja haya sido clave para lograr un éxito así de atronador.

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