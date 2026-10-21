Loles León, tras buscar piso en Madrid con 74 años: "Me dijeron que los dueños no alquilaban a gente de mi edad"

No es ningún secreto que alquilar un piso, especialmente en una gran ciudad como Madrid, resulta cada vez más caro. Pero además de los elevados precios, en ocasiones también hay que lidiar con los criterios de admisión de algunos propietarios. Ese fue el caso de Loles León, la veterana actriz española, que hace unos años salió en busca de vivienda en la capital y se encontró con una situación tan incómoda como desagradable.

Así lo recordó en una entrevista con 'A la cara' de Cadena SER: "Me dijeron que los dueños no alquilaban a gente de 70 años (tenía 74 entonces)". Claro, que ella es famosa, por lo "por ser tú" harían una excepción. "¡No lo quiero! Y no lo alquilé, porque dije: 'Aquí se tiene que alquilar a todo el mundo; todos necesitamos un techo. Todos necesitamos una casa para vivir, y encima con los alquileres que estáis metiendo. (…) ¿No se lo alquiláis porque no queréis viejos en las casas? Iros a tomar por culo'".

Entonces acudió a una empresa: "No les importa la edad que tengas, aunque te piden hasta si te han hecho una ecografía. Te lo piden todo", añadió. "Que si para la fianza, el de la inmobiliaria, el corriente, el depósito de no sé qué por si rompo algo. Un dineral que no todo el mundo puede tener; por eso está tan mal la vivienda y por eso está la Puerta del Sol como está. ¡Bravo por toda la gente que está allí!", quiso agregar.

Hace 40 años no le alquilaban por ser actriz

Aunque esta no es el único mal trago buscando piso que ha tenido la actriz. Hace 42 años, cuando llegó a Madrid desde Barcelona, también tuvo una mala experiencia, y en este caso su condición de artista fue precisamente el impedimento: "Todo iba bien hasta que me preguntaban a qué me dedicaba, decía que soy actriz y me respondían que no me lo alquilaban", contó a modo de anécdota hace unos meses en 'Zero Drama'.

En Espinof | 931 capítulos y subiendo. RTVE se prepara para renovar 'La promesa' (otra vez)

En Espinof | Christina Applegate, en estado de shock, revela que nunca tuvo esclerosis múltiple y se ha enterado 5 años después. "Me ha jodido la cabeza"

" '