Maribel Verdú (56 años): “Tengo tres pisos, llevo trabajando 30 años y lo he declarado todo a Hacienda”

Creo que no le desvelo nada nuevo a nadie, pero vivimos tiempos difíciles para la vivienda en nuestro país. Si no os lo creéis, en la Plaza de Sol tienen mucho que comentaros al respecto sobre los precios de los alquileres, los fondos buitre, los pisos turísticos y las opciones a compra... lo que no quiere decir, claro, que quien quiera y se lo pueda permitir no tenga derecho a comprarse pisos para disfrutar (y, a poder ser, no hacer negocio y especular). Es el caso de Maribel Verdú.

Los pisos de Maribel

En una entrevista de la que se hace eco ¡Hola!, la famosa actriz desgranaba su patrimonio inmobiliario, conseguido tras décadas en la industria y decenas de series y películas: "Tengo tres pisos, sí, pero es que llevo trabajando 30 años. Y no tengo nada más. Todo lo que he ganado haciendo cine, teatro y televisión. No he robado a nadie y todo lo he declarado a Hacienda".

En la misma entrevista, Maribel Verdú declaró que lo que tiene es lo que hay, sin ingresos adicionales: "Nosotros, los actores, sí que no podemos engañar, llega una productora, te paga y ya está. Eso sí, soy una privilegiada". Y es que no le ha faltado trabajo nunca. Este mismo año ha lanzado 'Gracias equipo' en Netflix y 'Bajo tus pies' en salas, además de repetir en la temporada 2 de 'Furia' y protagonizar 'El problema final'. Vamos, que mejor no le puede ir.

Al fin y al cabo, Maribel Verdú tiene dos Premios Goya, ha hecho películas con directores de la talla de Fernando Trueba ('Belle Époque'), Francis Ford Coppola ('Tetro'), Alfonso Cuarón ('Y tu mamá también') o Guillermo del Toro ('El laberinto del fauno'), entre otros. A sus 56 años, a la intérprete todavía le queda carrera por delante, y de un mito como ella no nos puede sorprender, a estas alturas, nada. Mucho menos su integridad.

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