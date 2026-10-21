Christina Applegate, en estado de shock, revela que nunca tuvo esclerosis múltiple y se ha enterado 5 años después. "Me ha jodido la cabeza"

Hace cinco años, Christina Applegate se retiraba del mundo de la actuación para dedicarse en cuerpo y alma a su enfermedad: había sido diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad que la llevó a terminar su serie ‘Muertos para mí’ y enfocar todos sus esfuerzos en el activismo a favor de los enfermos de esclerosis. Hace 7 meses, la enfermedad empeoró tanto que tuvo que dejar su podcast sobre la esclerosis múltiple, ‘MeSsy’... hasta que le han dado una revelación impactante.

No hay enfermedad, solo síntomas

Y es que resulta que después de tanta lucha, Applegate no tiene esclerosis múltiple. Así es como lo ha contado en su retorno al podcast: “Pueden parecer buenas noticias, pero yo he vuelto a la casilla de salida. Es duro de decir, pero mi doctora vino a mi habitación y dijo ‘Felicidades, no tienes esclerosis múltiple’”. Aparentemente, nueva tecnología les ha permitido ver que su problema es otro, solo que con los mismos síntomas.

No estaba contenta en absoluto. No te diagnostican mal y de repente estás mejor. No me he puesto mejor… Si acaso, me he puesto peor en algunos aspectos. Así que he vuelto al principio, y no sé qué me está pasando. Tengo todos los síntomas de alguien con esclerosis múltiple. Todos. Ahora, todos sabemos que hay muchas cosas que se parecen, muchas y muy diferentes.

A pesar de no saber qué le pasa, la actriz no puede evitar sentirse mal tras tantos años luchando por la comunidad de enfermos: “Es raro porque me parece que he decepcionado a todo el mundo. Aún estoy en estado de shock, me ha jodido la cabeza. Es un sentimiento extraño, porque me convertí en la cara visible de la esclerosis múltiple. Tenía un motivo. Tenía un puto motivo sobre por qué cada día era una mierda. Y ahora no la tengo y me pone muy nerviosa y es muy confuso”.

He pasado por una depresión tremenda por esto. Lo perdí todo, perdí mi trabajo. Lo siento, me pongo muy emocional porque paró mi vida. Tengo que usar sillas de rueda cuando voy a ver a mi doctora. No puedo caminar del coche a la consulta. Aún estoy en esto. No pasó nada mágico cuando dijo “No tienes esclerosis múltiple”. No pasó nada mágico.

La actriz, conocida por ‘Matrimonio con hijos’ o ‘Samantha, ¿qué?’, seguirá luchando por saber qué le ocurre exactamente, mientras trata de navegar por este puñetazo emocional que desde fuera, francamente, no podemos ni empezar a entender.

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