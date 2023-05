"No puedo saber si me voy a poner peor". Christina Applegate quiere abandonar su carrera como actriz debido a su enfermedad

Christina Applegate, actriz de 'Dead to me' y 'Malas madres', ha declarado que seguramente no vuelva a actuar ante las cámaras debido a que padece esclerosis múltiple.

"Esto es una enfermedad progresiva"

Applegate comunicó en 2021 que había sido diagnosticada de esclerosis múltiple. Tras el diagnóstico, su único trabajo como actriz fue la temporada 3 de la serie de Netflix 'Dead to me', cuyo rodaje le resultó totalmente agotador:

La temporada fue escrita un año antes de rodarla. Nadie sabía que me iba a poner enferma, que iba a engordar 18 kilos por la medicación y que sufriría inmovilidad.

En una entrevista reciente, confirmó que su papel en 'Dead to me' podría ser el último de su carrera como actriz, debido a la enfermedad:

Ni siquiera me puedo imaginar ir a un set ahora mismo. Esto es una enfermedad progresiva. No puedo saber si me voy a poner peor (...) Seguramente, no vuelva a trabajar delante de las cámaras, pero me alegra haber coincidido con una de las mejores actrices con las que he trabajado, si no el mejor ser humano que he conocido.

Applegate se refiere a Linda Cardellini, su compañera de reparto en la serie, una de las personas a las que más echará de menos del proyecto, junto al actor James Marsden y a la creadora de la serie, Liz Feldman:

Echaré de menos a mis amigos y la experiencia en sí pero, debido a lo extenuante que fue el año pasado, también me siento aliviada de no tener que seguir forzándome para llegar hasta el final.

No obstante, la intérprete está buscando otras alternativas en el mundo del cine, como actriz de doblaje: "Podría hacer cosas de doblaje porque quiero seguir manteniendo a mi familia y que mi cerebro continúe activo".

