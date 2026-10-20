La mamá de Toto de 'MasterChef Junior' rompió el silencio tras los mensajes de odio que recibió su hijo: "Se angustió mucho"

La participación de Toto, el concursante de 9 años de 'MasterChef Junior', se ha visto envuelta en una polémica después de que se viralizara un vídeo en el que el pequeño aparecía llorando por los mensajes de odio que había recibido en las redes sociales. Fue su madre la que abrió el debate sobre el impacto de las críticas en los menores y la exposición de los niños en internet.

Y ahora, su progenitora ha decidido pronunciarse para explicar lo ocurrido y aclarar cómo vivió su hijo la situación. A través de un extenso comentario publicado en la misma publicación, la mujer ha relatado que Toto quiso leer los mensajes que acompañaban a los vídeos compartidos por el programa en Instagram, pero que se encontró con comentarios muy distintos de los que esperaba.

Suficientes mensajes de odio

"Soy su mamá. Toto no maneja sus redes sociales ni tiene teléfono. Anoche, pidió ver sus videos que subió el canal a su Instagram esperando encontrar mensajes amorosos y cuando vio lo contrario, se angustió mucho", reveló la mujer en el comentario que publicó junto al vídeo viral.

"Claramente que no le permití ver más, pero quiso transmitir este mensaje. Tiene un vocabulario muy rico, desde chiquito, porque tiene AACC, pero no esta guionado ni vivimos de esto", aseguró la madre del concursante.

La mujer también reconoció su tristeza por lo sucedido, aunque destacó que la difusión de las imágenes ha servido para que algunas personas reflexionen sobre las consecuencias de sus comentarios.

"Muy triste todo, la verdad. Pero me quedo con que muchas personas pudieron reflexionar y hasta recibí disculpas por ‘insultarlo’ y amenazarlo".

Sin embargo, la polémica no se ha limitado a los mensajes dirigidos al pequeño. La madre de Toto también ha tenido que hacer frente a las críticas de quienes cuestionan su decisión de compartir públicamente el sufrimiento de su hijo y permitir que participe en un programa de televisión con tan solo 9 años. La publicación ha abierto así otro debate sobre los límites de la exposición infantil en las redes sociales y el papel de los padres a la hora de proteger a los menores del acoso en internet.

"Increíblemente, el hate sigue llegando… me dicen que soy una mala madre por exponerlo y explotarlo. Solo acompaño con amor sus deseos aunque, probablemente, siempre me equivoque en algo. Gracias por la empatía a quienes pueden entender más allá de lo superficial", concluyó.

En Espinof | Supremme de Luxe ('Drag Race España'): "Me da ese orgullo patrio que exportemos nuestro drag"

En Espinof | Hace 32 años, Bertín Osborne se convirtió en basurero galáctico para un ambicioso concurso de ciencia ficción: sólo duró una temporada