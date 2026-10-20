Una sensacional aventura que hizo historia en la animación. Es una de las películas infravaloradas de Steven Spielberg y ya puedes verla en Prime Video

Se ven a kilómetros ya los intentos de Hollywood de montar franquicias con casi cualquier cosa. No muchos cuajan, pero algunos terminan generando la suficiente curiosidad que luego se vuelve frustrante ver cómo luego no se cumple la promesa. En los últimos años se nos ha vuelto a prometer una secuela de la estupenda ‘Las aventuras de Tintín: El secreto del unicornio’ (’The Adventures of Tintin: Secret of the Unicorn’), y ojalá esta vez sea la definitiva.

Buscando el unicornio

Una de las películas infravaloradas de Steven Spielberg, producida también por un Peter Jackson que es quien tiene especial interés en hacer más películas. Un pequeño hito en el cine de animación al ser la primera película de captura de movimiento en triunfar en categorías animadas de premios como los Globo de Oro, y que se puede disfrutar en streaming a través de Amazon Prime Video además de en Filmin.

El siempre curioso Tintín y su perro Milú adquieren una maqueta de un barco que parece atraer mucho interés. Desconocen que en su interior hay un secreto y una aventura a recorrer para descubrirlo. Es así como se embarca en su búsqueda, creando una peculiar alianza con el alcoholizado y problemático capitán Haddock.

Spielberg no había hecho antes una película animada, aunque su interés estaba en ello a lo largo de las décadas (una de sus ideas era hacerlo con ‘Harry Potter’). Viendo ‘Las aventuras de Tintín’ parece casi como si las llevase haciendo toda la vida, trasladando a la perfección su gran sentido para el cine de aventuras con movimientos de cámara fabulosos y gran puesta en escena.

Suena de cajón que pudiera hacer esas cosas dado que la animación no tiene barreras físicas como la acción real, pero sigue siendo un esfuerzo titánico de sacar adelante, sobre todo para sacar adelante transiciones tan increíbles como las de esta película. Cada paso a la siguiente fase de la búsqueda es sensacional y cautivador.

Es un increíble logro conseguir con bastante fluídez lo que Robert Zemeckis nunca llegó a sacar del valle inquietante. La captura de movimiento aquí funciona de maravilla gracias a mantener la estética comiquera reconocible, reinterpretándola lo suficiente para darle carisma propio. Una película notable que no debería quedarse en nota al pie en ningún contexto.

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