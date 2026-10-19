Peter Jackson confirma que dirigirá 'Tintín 2' y da novedades clave sobre las próximas película de 'El Señor de los Anillos'

Si pensabas que, tras la interesante —aunque menos redonda de lo que nos hubiese gustado— 'La guerra de los Rohirrim', no volveríamos a tener más aventuras en la Tierra Media, estabas muy equivocado; sobre todo si tenemos en cuenta lo vasto que es el universo creado por J.R.R. Tolkien y, lo que es aún más determinante, lo lucrativo que lleva siendo explorar 'El Señor de los Anillos' en la gran pantalla desde principios de siglo.

Los tres frentes de Jackson

Tras una temporada sin noticias sobre los proyectos en marcha basados en la obra del autor sudafricano, Peter Jackson ha arrojado algo de luz al respecto para, al mismo tiempo, lanzar una pequeña bomba que, tras ser largamente rumoreada —y deseada—, al fin podemos confirmar: se encargará de dirigir la segunda parte de la fantástica 'Tintín', cuyo guion ya se ha terminado.

De este modo, el cineasta ha dado una actualización sobre tres títulos en concreto: la mencionada 'Tintín 2', y los largometrajes en acción real 'The Hunt for Gollum' y 'The Shadow of the Past', ambos ambientados en 'ESDLA'.

Tenemos The Shadow of the Past, que se encuentra en fase de escritura. El rodaje de The Hunt for Gollum está a punto de terminar. Creo que quedan unas dos semanas de rodaje. Y también hemos escrito ya el guion de Tintín 2, la segunda película de Tintín. Esa será la próxima película que dirija.

Sobre lo que podremos esperar de 'The Hunt for Gollum', dirigida por Andy Serkis, Jackson ya dio algún que otro detalle sobre el peculiar referente que ha marcado la aproximación al material original.

Estábamos pensando en la película Joker, la de Joaquin Phoenix. La forma en que exploraba la psicología del Joker al tiempo que contaba una historia. Tenemos la historia que aparece en los apéndices, y la contaremos, pero lo haremos desde la perspectiva interna de Gollum. Se trata de coger lo que escribió Tolkien y llevarlo al cine desde un punto de vista concreto, y eso significa que hay que meterse en su cabeza. No tengo ningún deseo especial de meterme en la cabeza de Gollum. Andy Serkis puede hacerlo él mismo.

En lo que respecta a 'The Shadow of the Past', cabe recordar que se anunció a finales de marzo de este mismo año, que contará nada menos que con Stephen Colbert en el equipo de guionistas, y que su trama se ambientará 14 años después del fallecimiento de Frodo, con Sam, Merry y Pippin rememorando los pasos de su primera aventura juntos. De este modo, se espera que la cinta adapte capítulos de 'La Comunidad del Anillo' que Jackson dejó fuera de su trilogía original, incluyendo el ansiado pasaje con Tom Bombadil.

'Tintin 2' y 'The Shadow of the Past' aún no cuentan con fechas de estreno ni de inicio de producción marcadas en el calendario. En lo que respecta a 'The Hunt for Gollum', llegará a nuestras pantallas el 17 de diciembre del próximo 2027.

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