Hideo Kojima se estrena como actor en 'Cyberpunk Edgerunners 2'. El anime de Netflix recupera a un personaje de los videojuegos de la mejor manera posible

Este 20 de octubre llega a Netflix 'Cyberpunk: Edgerunners 2', la segunda temporada de la épica serie de 2022. En este caso no continuamos la historia de David, sino que esta segunda temporada se trata de una trama completamente nueva con un elenco diferente.

Aunque también se recupera a más personajes del videojuego 'Cyberpunk 2077' de CD Projekt Red. Y para traer a uno de ellos al anime, desde 'Cyberpunk: Edgerunners 2' se han marcado un fichaje de aúpa con el mismísimo Hideo Kojima.

¿Ciencia ficción? Sí, gracias

No es ningún secreto que Kojima es un cinéfilo empedernido. El legendario desarrollador de videojuegos responsable de 'Metal Gear Solid' y 'Death Stranding' a menudo comparte sus opiniones sobre las películas y series que anda viendo, con bastante buen criterio, y que también ha empezado a sumergirse poco a poco en el mundillo del anime con sus propias franquicias.

Ahora ha pasado otra barrera más estrenándose como actor en un anime, ya que pondrá voz a Hideyoshi Oshima en 'Cyberpunk: Edgerunners 2'. Así lo ha anunciado el mismo Kojima desde sus redes sociales, metiéndose en la piel de un productor de neurodanza que no se detiene ante nada para llevar la experiencia con esta tecnología hasta lo más alto.

Desde CD Projekt Red han compartido algunas imágenes de Hideyoshi, y todo apunta a que la aparición de Kojima será más bien breve, aunque seguramente memorable. No es la primera vez que el desarrollador y director hace sus pinitos como actor, porque ya ha aparecido varias veces en la saga de 'Metal Geal Solid' especialmente como "Hideo", su propio alter ego, como Paul Moldebrandt en el doblaje japonés de 'Zootrópolis 2' y con un pequeño cameo en la serie danesa 'Copenhagen Cowboy'.

Pero sabiendo lo muchísimo que le gustan a Kojima las distopias y la ciencia ficción, la verdad es que no se me ocurre mejor manera de meterse en el mundo del anime que con 'Cyberpunk: Edgerunners'. El escenario le va que ni pintado, aunque sea una aparición fugaz, y quizás la experiencia en frente al micrófono le haya picado el gusanillo para meterse más en el mundillo del anime.

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