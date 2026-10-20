Loles León, sobre el éxito de 'La Bola Negra': "A Los Javis le diría que precaución, para que no bajen el listón y no se vendan"

Solo el tiempo dirá si acaba sucediendo, pero todo apunta a que el próximo año España podría estar muy bien representada en la gran fiesta del cine mundial gracias a Javier Calvo y Javier Ambrossi. 'La bola negra' sigue creciendo en taquilla, pero sobre todo continúa ganándose el aplauso de quienes la han visto. Incluso de quienes aún no han podido hacerlo, como Loles León, que aprovechó una reciente entrevista para dedicarles unas elogiosas palabras, y también para darle una sugerencia.

"Tienen un talento estupendo, pero les recomendaría precaución. Que no bajen el listón y que sigan haciendo el cine más leal, más honesto y más puro posible, como lo están haciendo hasta ahora. Que no se vendan", declaró la actriz en los micrófonos de 'A la cara', el programa de la Cadena Ser presentado por Xavier Sardà y Frank Blanco, donde también reconoció no haber tenido tiempo aún para disfrutar del fenómeno cinematográfico del año en el país, "pero he visto sus trabajos y sen cómo son ellos".

Una película que no para de crecer

La inolvidable Paloma Cuesta de 'Aquí no hay quien viva' y una de las grandes veteranas del cine, la televisión y el teatro españoles considera que Los Javis han demostrado ser los creadores de su tiempo y, como tal, solo puede desearles lo mejor. De momento, no parece que necesiten demasiada suerte. La película acumula 28,6 millones de euros de recaudación desde su estreno el 25 de septiembre, una cifra que le permite superar a 'Torrente, presidente' como la producción española más taquillera del año. Y todavía tiene margen para seguir creciendo gracias a la Fiesta del Cine de esta semana, que previsiblemente impulsará sus ingresos hasta cotas todavía más altas, mucho más.

Loles León aún no ha rodado a las órdenes de Los Javis, pero sí que ha compartido plató con ellos en un programa de televisión que rendía homenaje a Almodóvar. Quién sabe si en el horizonte aguarda algún nuevo papel para la actriz. Mientras tanto, insisto, todos vosotros que no hayáis tenido ocasión de ver 'La bola negra', o estéis interesados en volverla a visionarla, tenéis una oportunidad de oro del desde hoy y hasta el 22 de octubre con una nueva edición de la Fiesta del Cine, con entradas a 3,50 euros.

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