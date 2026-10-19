Ibai Llanos acaba de vender La Velada del Año a Netflix. Creo que, aunque haya muchas dudas, encaja perfectamente con la estrategia de la plataforma

Nadie lo vio venir, pero el 26 de mayo de 2021 tendría lugar un evento que redefiniría el Internet español: Ibai Llanos cogió a seis amigos streamers para pegarse en la Sala Apolo en lo que se conoció como La Velada del Año. Aquello batió el récord de espectadores simultáneos en Twitch, y ha ido creciendo año tras año hasta convertirse en un momento clave anual de la Gen Z que ahora abandona su lugar de origen para irse a las ligas mayores.

Si te has preguntado "¿Quiénes son estos?", bienvenido a la vejez

Ibai llevaba meses preparando a sus espectadores de redes sociales ante el patrocinio definitivo, ese que le permitiría continuar con un formato que ya está, siendo honestos, más que amortizado. Netflix, en su afán por priorizar el contenido en directo, emitirá La Velada del Año durante 2027, 2028 y 2029. Para la plataforma es un caramelito, claro, teniendo en cuenta que la audiencia media del año pasado fue de 6 millones de personas.

Ahora mismo, cualquiera se pegaría a torta limpia, precisamente, por unos números así, aunque está por ver si el público eminentemente juvenil está dispuesto a dejar de consumir algo gratis y hacerlo pagando a tocateja. Para Ibai, claro, es algo muy positivo: “Llevarla a Netflix durante los próximos tres años nos permite hacerla todavía más grande sin perder lo que la hace especial: la comunidad que la hace posible". No han trascendido los detalles del acuerdo monetario, pero con toda seguridad no ha sido pequeño.

Hay que recordar que Netflix acaba de comprar los derechos del Mundial 2030 para España y Andorra, y está potenciando todo lo que puede los eventos en directo, porque, al final, la nueva televisión es la televisión de toda la vida pero con otras caras. Poco a poco nos iremos enterando de las novedades del formato, que a buen seguro contará con más combates, más actuaciones y menos publicidad que nunca: Netflix no debería, a priori, permitir el intrusivo product placement de otras marcas, una de las mayores quejas desde siempre. Vamos calzándonos los guantes, porque ha llegado la hora de las tortas.

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