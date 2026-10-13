¡Salta la sorpresa! Netflix se hace con el Mundial de 2030 en exclusiva, pero podremos seguir viendo gratis los partidos de España

Después de que España ganara el último Mundial y de que TVE consiguiera unas cifras astronómicas de audiencia, lógicamente todo el mundo se ha lanzado a su cuello tratando de conseguir los derechos del que se celebrará en España, Marruecos y Portugal en 2030. Lo que nadie esperaba es que la ganadora de esta puja para emitirlo al completo no fuera una televisión tradicional... sino Netflix.

Gol, Tudum, gol

Lo primero de todo es tranquilizarte: no, no te vas a quedar sin ver el Mundial en abierto, o al menos parte de él. Netflix, que ha comprado los derechos para España y Andorra, ya ha anunciado que cada jornada ofrecerá un partido gratuito y, además, venderá un pack a una televisión nacional, que incluirá no solo la final y la semifinal, sino todos los partidos que juegue España. Así que sí, puedes respirar tranquilo: a no ser que el Azerbayan-Malta sea una de tus prioridades, lo más probable es que estén cubiertas.

Aunque nos resulte extraño que Netflix retransmita todos los partidos en directo, al fin y al cabo el año pasado ya ocurrió lo mismo con DAZN: emitieron todo el mundial, mientras que RTVE tan solo llegó a dar 33 partidos a un coste desorbitado (55 millones de euros) que, eso sí, sirvió para conseguir una audiencia histórica. De momento poco más sabemos. Nadie asegura siquiera que RTVE esté en el ajo esta vez.

En su afán por diversificarse, Netflix no solo mostrará series, películas o la WWE, sino que desde el año que viene quiere meterse de lleno en el deporte rey: para 2027 y 2031 tiene también todos los partidos del Mundial Femenino, y su colaboración con la FIFA, según afirman, no ha hecho más que empezar. Nadie esperaba este movimiento, pero está claro que Netflix quiere que todo el mundo tenga una suscripción al precio que haga falta. Por el fútbol, lo que sea.

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