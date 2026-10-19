'Coyote vs. Acme' rindió homenaje a una estrella de Hollwyood. Un actor de la era dorada que apoyó a los animadores de Warner en uno de sus peores momento

Tras años en un limbo del que parecía que no iba a salir, por fin se ha estrenado 'Coyote vs. Acme' para dejarnos una de las películas más refrescantes del año. Una mirada tremendamente meta a los Looney Tunes y los personajes clásicos de siempre, que también ha rendido su pequeño homenaje al gran Peter Lorre, una estrella de la era dorada de Hollywood que siempre estuvo en el lado correcto para apoyar a los animadores.

Una leyenda inmortal

Peter Lorre aparece en 'Coyote vs. Acme' como el científico que ayudó a desarrollar el Proyecto Sisyphus, la gran conspiración que se destapa durante el juicio entre el Coyote y la corporación. El Dr. Peter Lorre es una figura clave que quería destapar la crueldad y los abusos de ACME contra los dibujos animados, un gran aliado que está inspirado físicamente en el legendario actor y con el que los creadores de 'Coyote vs. Acme' han querido homenajearle.

Lo cierto es que la relación entre Peter Lorre y los dibujos de la Warner viene de lejos, y se remonta a la década de 1940, cuando en Hollywood se levantaron varias huelgas y empezaron a organizarse los sindicatos para reclamar mejores condiciones para los trabajadores de los estudios. Lorre siempre se posicionó de lado de los trabajadores, apoyando fervientemente estas huelgas, siendo una de las más sonadas la huelga de animadores de 1945.

Por aquel entonces, Lorre estaba rodando 'El veredicto' de Don Siegel, que producían desde Warner Bros. y se estrenaría al año siguiente. Y en medio del rodaje, Lorre se negó a cruzar los piquetes y a entrar en el estudio, lo que obligó a paralizar la producción. Que una estrella internacional como Lorre se posicionase del lado de los invisibilizados animadores fue crucial para el movimiento de los sindicatos, lo que no sentó demasiado bien a los ejecutivos.

El apoyo de Lorre a la huelga, siendo un actor que iba ya contando con un perfil bastante alto para entonces, desgraciadamente le valió un lugar en la lista negra por parte de los mandamases de los estudios. Así que durante los años siguientes a Lorre le fue costando encontrar trabajo cada vez más, pero los animadores no se olvidaron de su apoyo y lo mantuvieron vivo en los dibujos animados.

Peter Lorre se convirtió rápidamente en una cara tremendamente caricaturizada en todo tipo de dibujos animados, con los animadores sirviendo sus pequeños homenajes para mantener su presencia en pantalla. Lorre se convirtió en un habitual del imaginario de los Looney Tunes y otros dibujos, con los animadores poniendo de su parte para reavivar el interés por él y que los estudios no pudieran prescindir del todo de su presencia.

Uno de los actores más caricaturizados de la historia, algo que a Lorre le encantaba, e incluso se ofreció varias veces a prestar su voz a algún personaje. Que haya terminado siendo el gran aliado de los dibujos animados en 'Coyote vs. Acme' es una manera preciosa de homenajear su figura, y de recordar lo que hizo por los animadores cuando parecía que nadie más en Hollywood quería apoyarles.

Un gremio que sigue recordándole décadas después, y que no ha perdido la oportunidad de darle las gracias a su manera.

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