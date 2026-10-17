Phoebe Dynevor, estrella de 'Los Bridgerton' denuncia la falta de papeles para actrices jóvenes: "Hay mucho más espacio para los hombres y no suficiente para nosotras"

Suele decirse que nunca llueve a gusto de todos, y esto puede aplicarse a prácticamente cualquier aspecto de nuestras vidas. En lo que respecta a la industria cinematográfica y, más concretamente, al volumen de ofertas de trabajo para demografías concretas, una de las grandes luchas de las actrices, extendida durante demasiado tiempo, ha sido la de reivindicar más papeles para las intérpretes de mayor edad.
Edades, géneros y roles
Por suerte, las cosas han ido cambiando poco a poco. Pero, en medio de este gran avance, actrices como Phoebe Dynevor, conocida por su Daphne de 'Los Bridgerton', se están viendo afectadas por lo que parece ser una época de vacas flacas en comparación con sus homólogos masculinos. Al menos, eso ha asegurado la muchacha de 28 años hablando con The Evening Standard.
Últimamente he leído algunos guiones estupendos. Y sí, probablemente no debería decir esto, pero sigue sin haber, digamos, tantos papeles disponibles. Hay muchísimas oportunidades para los actores masculinos… Hay muchísimos. Y todos son geniales. Son jóvenes con mucho talento, no paran de trabajar, y me alegro por ellos. Pero, ya sabes, cuando pienso en las chicas de mi edad… Hay mucho más espacio para ellos y sigue sin haber suficiente para nosotras.
No obstante, sabiendo lo que han sufrido sus compañeras más entradas en años, no ha dudado en expresar su alegría al respecto.
Es un momento muy bueno para las mujeres mayores, lo cual es increíble, y hay muchas oportunidades para estos jóvenes, pero no tantas para las actrices de mi edad que conozco.
Sin ir más lejos, Naomi Watts, de 58 años, celebró hablando con Entertainment Weekly el aumento de oportunidades para mujeres de su edad, recordando una horrible experiencia que ilustra a la perfección el edadismo que ha reinado en Hollywood durante demasiado tiempo.
Me dijeron: “Más te vale hacer muchas cosas porque a los 40 se acabó todo, cuando ya no seas follable". Y yo pensé: “¿Qué? ¿Qué significa eso exactamente?”. Luego lo piensas y te das cuenta: “Ah, claro. Cuando ya no eres fértil, cuando esos órganos ya no funcionan, ya no eres sexy y, por lo tanto, ya no te contratan”. Eso me enfadó muchísimo.
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