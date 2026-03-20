La ausencia de Anthony en 'Los Brigerton' ya había que cogerla con pinzas, pero cada nueva temporada se está volviendo todavía más ridícula

Aunque cada temporada de 'Los Bridgerton' va sumando más y más personajes, al mismo tiempo se va dejando unos cuantos por el camino. Todas las ausencias no son tan sonadas, pero lo cierto es que la de Anthony Bridgerton cada vez empieza a ser más ridícula de explicar dentro de la serie.

Lo entiendo, pero...

Es cierto que cada una de las temporadas de 'Los Bridgerton' se centra en un hermano diferente. Y Anthony Bridgerton ya tuvo la segunda para lucirse (y redimirse), centrándonos en su relación con Kate Sharma. Es lógico que Anthony y Kate hayan ido perdiendo protagonismo en las siguientes temporadas de la serie, pero una cosa es estar de fondo y otra perderse algunos de los momentos más relevantes de la serie.

Obviamente, fuera de la pantalla, hay que hablar de que Jonathan Bailey se ha convertido en uno de los actores más reclamados de Hollywood y casi no ha parado. En los últimos años ha aparecido en 'Wicked' y su secuela, 'Jurassic World: El renacer' y 'Fellow Travelers', además de que ha seguido muy activo en teatro.

Su complicada agenda ha hecho muy difícil que pueda mantenerse regularmente en 'Los Bridgerton', pero también nos ha dejado con unos cuantos agujeros de guion curiosos para poder explicar la ausencia de Kate y Anthony.

La explicación oficial de la serie es que el nuevo vizconde y su esposa deciden dejar atrás Inglaterra una temporada para mudarse a la India y que Kate pueda reconectar con su tierra. Esto suena muy bonito, pero recordemos que Kate está embarazada y que en esta época el viaje era largo y de todo menos cómodo. Travesías en barco, carruajes... si ya en una situación normal es un tostón, para una mujer embarazada solo añade problemas. Y, teniendo en cuenta que el nacimiento de Hyancinth fue difícil y le traumatizó un poco, es difícil imaginar que Anthony Bridgerton se tome tan a la ligera el nacimiento de su propio hijo.

Esta excusa cogida por los pelos ha servido para explicar su ausencia, que cada vez se vuelve más grave. Especialmente porque Anthony sigue siendo el cabeza de familia y responsable de los negocios y propiedades de los Bridgerton. Pero mientras él está viviendo la vida en la India, decide dejarle toda esta responsabilidad a su hermano pequeño, Benedict, quien claramente se ve superado por la situación.

Esta irresponsabilidad no casa nada con Anthony, quien además se ha perdido varios eventos importantísimos para la familia. Se perdieron no solo las bodas de Colin y Penelope y la de Francesca y John, sino también el funeral de este último. Por lo menos Kate y Anthony estuvieron presentes para la boda de Benedict y Sophie al final de la cuarta temporada. No es tan sangrante como la bomba de humo de Daphne y su duque, pero cada vez cuesta más entrar al juego.

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