Todas las secuelas y remakes de 'Casablanca' que Hollywood intentó hacer y por qué nunca llegaron a buen puerto

Hay películas que Hollywood no deja de revisitar y otras que parecen intocables. 'Casablanca' pertenece a la segunda categoría. Desde su estreno en 1943, el clásico protagonizado por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman ha inspirado numerosos intentos de continuación y hasta planes para rehacer la historia, pero ninguno ha conseguido llegar a la gran pantalla. Y no ha sido por falta de ideas.

La película dirigida por Michael Curtiz se convirtió en uno de los títulos más emblemáticos de la historia del cine. Su romance imposible, el contexto de la Segunda Guerra Mundial y un desenlace que obliga a Rick Blaine a renunciar a Ilsa Lund forman parte de una historia cuya fuerza reside, precisamente, en que no necesita una continuación. Aun así, Hollywood llegó a explorar varias posibilidades para recuperar el universo de Casablanca.

'Brazzaville'

El primer intento llegó poco después del éxito de la película original, cuando Warner Bros. empezó a plantearse una continuación, algo todavía poco habitual en aquella época. El proyecto recibió el título de 'Brazzaville' y contó con una propuesta argumental desarrollada por Frederick Stephani, guionista y director conocido por los seriales de 'Flash Gordon'.

La idea era recuperar a Bogart como Rick, a Claude Rains como el capitán Renault y a Sydney Greenstreet como Ferrari. La actriz Geraldine Fitzgerald, compañera de Bogart en 'Amarga victoria' (1939), fue considerada para el papel femenino principal, que probablemente habría introducido un nuevo interés romántico para el protagonista.

La historia partiría de la conversación final entre Rick y Renault, cuando ambos contemplan la posibilidad de marcharse a Brazzaville. En lugar de buscar un reencuentro con Ilsa, la película habría explorado el futuro de Rick sin ella.

El problema estaba en uno de los giros previstos: Rick y Renault resultarían ser agentes aliados desde el principio. Esta revelación habría alterado por completo la personalidad del protagonista, cuya evolución en 'Casablanca' depende de su aparente egoísmo y de su resistencia inicial a implicarse en los problemas ajenos. El proyecto terminó descartándose.

Remake

En 1973, Warner Bros. también tanteó la posibilidad de producir un remake y llegó a ofrecer la dirección al cineasta francés François Truffaut. Sin embargo, el responsable de títulos como 'Los cuatrocientos golpes' rechazó la propuesta.

'Casablanca', un icono del cine clásico

Su explicación apuntaba directamente al principal obstáculo de cualquier nueva versión: sustituir a Humphrey Bogart e Ingrid Bergman resultaba difícil de imaginar. También tenía presente el enorme cariño que el público estadounidense sentía por la película original.

La negativa de Truffaut acabó enfriando la iniciativa del estudio. Su postura resume un temor que sigue acompañando a cualquier intento de recuperar 'Casablanca': rehacer una obra tan querida puede generar más rechazo que entusiasmo.

'Return to Casablanca'

El proyecto más desarrollado llegó de la mano de Howard Koch, uno de los guionistas de la película original. En los años ochenta escribió el tratamiento de una secuela titulada 'Return to Casablanca', ambientada dos décadas después de los acontecimientos narrados en el clásico.

La historia giraba en torno a Richard, el hijo de Rick e Ilsa. Según la propuesta, Ilsa habría quedado embarazada antes de abandonar Casablanca junto a Victor Laszlo, que habría criado al niño sin que Rick supiera de su existencia.

Ya adulto, Richard descubriría la verdad sobre su origen y emprendería un viaje por Oriente Próximo para encontrar a su padre biológico. Koch quería recuperar a los intérpretes supervivientes de la primera película y contaba con la idea de que Ingrid Bergman interpretase a una Ilsa de mayor edad.

La muerte de la actriz en 1982 obligó a modificar el planteamiento. Warner Bros. rechazó el tratamiento inicial y también una versión revisada presentada en 1989.

Ingrid Bergman y Humphrey Bogart, protagonistas de 'Casablanca'

Décadas después, Cass Warner, nieta de Jack Warner, uno de los cofundadores del estudio, recuperó el proyecto e intentó impulsarlo de nuevo. La respuesta volvió a ser negativa, aunque, según explicó, la compañía estaría dispuesta a reconsiderar una secuela si aparecía un cineasta interesado en llevarla adelante.

¿Por qué nadie se atreve a continuar ‘Casablanca’?

La ausencia de nuevas películas no significa que falten ideas, sino que ninguna ha conseguido superar el peso del original. Una secuela tendría que justificar qué ocurrió después de la despedida de Rick e Ilsa sin debilitar el impacto emocional de ese final. Un remake, por su parte, tendría que enfrentarse a unas interpretaciones y unos diálogos que forman parte de la memoria colectiva del cine.

Por ahora, ninguno de los proyectos conocidos ha conseguido abrirse camino. 'Casablanca' permanece como una de esas películas que Hollywood ha intentado recuperar en distintas ocasiones, pero que siguen resistiéndose a cualquier continuación. Y quizá ahí esté parte de su encanto: algunas historias no necesitan una segunda parte para seguir vivas.

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