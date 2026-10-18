Robert Downey Jr. visitó Wall Street en 1992 y bastaron 5 minutos para quedar horrorizado: "Si el dinero es el mal, ese edificio es el infierno"

Queda muy poco para que el ansiado regreso de Robert Downey Jr. a Marvel se concreta con el estreno de 'Vengadores: Doomsday'. Por esa película y 'Vengadores: Secret Wars' se espera que cobre más de 100 millones de dólares, una cifra totalmente fuera de su alcance cuando en 1992 hizo una pequeña visita a Wall Street y le bastaron 5 minutos para quedar horrorizado.

El actor participó ese año en 'The Last Party', un documental sobre la Convención Nacional Demócrata coescrito por él mismo y en el que hizo una serie de entrevistas. Una de ellas le llevó a Wall Street, donde Downey Jr. quería mostrar el funcionamiento del distrito financiero de Nueva York. El protagonista de 'El juez' quedó sencillamente horrorizado con lo que vio allí.

Rotundo

Si el dinero es el mal, ese edificio es el infierno. Es el grupo más insoportable de cabrones ambiciosos, con poco coeficiente intelectual, hiperactivos, que se creen importantes, que hablan de mierda, molestos e irritantes, un puñado de hijos de puta que jamás haya tenido que aguantar durante más de cinco minutos.

Obviamente, Downey Jr. se refería al edificio de la Bolsa de Nueva York, donde asistió a un espectáculo tan lamentable que no le quedó otra que sacar una conclusión tremendamente rotunda al respecto. Eso sí, no tengo nada claro que su opinión fuese a ser la misma en la actualidad, pues esa actitud más reivindicativa del actor hace mucho que la dejó atrás.

Por cierto, tenéis 'The Last Party' disponible para ver íntegro y de forma totalmente gratuita en YouTube. Y no os preocupéis por la ideología de Downey Jr., que en el mismo se mofa por igual tanto de demócratas como de republicanos, porque no hay nadie que se libre.

Si os quedáis con ganas de más después de verlo, 'The Last Party'. La primera llegó en 2001 bajo el título de 'The Party's Over' con Philip Seymour Hoffman haciendo las veces de narrador, mientras que 'The After Party: The Last Party 3' se lanzó en 2011. Downey Jr. participa brevemente en la segunda entrega, pero ya con la tercera no tiene vínculo alguno.

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