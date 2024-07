"Creo que podemos hacerlo mejor". Robert Downey Jr. explica por qué quiere hacer el remake de una de las mejores películas de la historia

Robert Downey Jr. regresó al cine por todo lo alto gracias a 'Oppenheimer'. Fue la primera película en la que participaba desde el batacazo de 'Las aventuras del Doctor Dolittle' a comienzos de 2020. La película de Christopher Nolan fue un gran éxito y Downey Jr. ganó el Óscar al mejor actor de reparto. También le hemos visto en la serie 'El simpatizante', pero parece que su intención es volver al cine y la gran pregunta es cuál será su siguiente rodaje.

"Estuve a punto de desmayarme"

Se rumorea que podría volver como Iron Man, tiene pendiente rodar otra secuela de Sherlock Holmes con Guy Ritchie, pero hay otro proyecto que es mucho más intrigante y osado: el remake de 'Vértigo' de Alfred Hitchcock, considerada por muchos como una de las mejores películas de la historia.

Ya adelantamos que además de Robert Downey Jr., en este proyecto participa Steven Knight, guionista de 'Peaky Blinders' y 'La luz que no puedes ver', entre otros títulos. En una entrevista concedida a The New York Times, Downey Jr. al fin ha roto su silencio sobre esta nueva versión de 'Vertigo' que tienen entre manos. Además de restar importancia al riesgo, y bromear sobre el proyecto, ha aclarado sus motivaciones para hacerlo y son bastante peculiares.

"No es ni siquiera arriesgado. Aconsejablemente ridículo, incluso considerarlo. Genial, ¡vamos a echar un vistazo! En primer lugar, ¿quiénes serían nuestros socios? Los amo, los respeto. En segundo lugar, déjame releer la sinopsis original. Creo que podemos hacerlo mejor.

Sin duda lo estamos estudiando. ¿Sabe por qué? Dios te bendiga. Te diré por qué. He escalado y me he quedado atascado en esa zona de pánico, y si no fuera por la vergüenza, habría pedido que me bajaran de la roca. Perdí la confianza en mi posición, la caída era demasiado grande y mi cuerpo reaccionó. No fue una reacción de lucha o huida, sino de congelación y estuve a punto de desmayarme.

Nunca lo olvidaré, y me hizo pensar que hay recursos cinematográficos que aún no se han utilizado del todo, y que creo que proporcionarían una experiencia para intentar decir: ¿Qué se siente al ser psicológicamente idiota de miedo por algo que debería ser manejable? Eso podría ser entretenido."

Una motivación de lo más peculiar, pero al menos da a entender que se van a atrever a hacer cosas nuevas y que no va a ser una especie de calco como sucedió en el caso del famoso remake de 'Psicosis' dirigido por Gus Van Sant en 1998. Curiosamente, ese año también se estrenó otra versión de 'Un crimen perfecto', que palidecía en comparación a la de Hitchcock pero que no estaba nada mal.

Eso sí, habrá que ver si el proyecto sale finalmente adelante, porque ese "lo estamos estudiando" no suena a que esté tan avanzado como para que ya no haya marcha atrás y en Hollywood son muchas las películas que se acaban quedando por el camino.

