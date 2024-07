"Es la peor película de acción de la historia". Robert Downey Jr. la odia tanto que preferiría volver a la cárcel que a su rodaje

Es de sobra conocido que Robert Downey Jr. adora su trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel, donde puso la primera piedra con su 'Iron Man' y en el que se convirtió en uno de los grandes favoritos del fandom dentro de la franquicia. No obstante, toda moneda tiene dos caras, y el actor tiene muy claro cuál es el anverso de la que simboliza su carrera: 'U.S. Marshals'.

Un mal viaje

Tal y como contó en su libro 'The Fall and rise of the Comeback Kid', Downey Jr. odió visceralmente la experiencia de trabajar en la secuela de 'El fugitivo' que dirigió Stuart Baird y que llegó a las salas de cine en 1998. Al menos, esto se deduce después de leer que su estancia en prisión fue mucho más placentera que su paso por el set del largometraje.

"Preferiría despertarme en la cárcel para una prueba de tuberculosis que tener que levantarme otra mañana sabiendo que voy al set de rodaje de U.S. Marshals".

El oscarizado por su trabajo en 'Oppenheimer' calificó 'U.S. Marshals' como "posiblemente la peor película de acción de todos los tiempos", y desveló la profunda decepción que sintió mientras participaba en el proyecto.

"Has tenido un año traumático, has estado al borde del suicidio - ¿qué crees que sería realmente sanador para ti? ¿Qué tal doce semanas corriendo como Johnny Handgun? Creo que si hablas con un guía espiritual, te diría: '¡Eso te matará!' ... Yo pensaba que tal vez me faltaba algo, y que lo que realmente necesitaba era estar en una de esas películas a las que me encanta llevar a mis hijos. Al final, fue muy deprimente".

Por si esto fuera poco, en una entrevista con AV Club, el bueno de RDJ explicó que, como si se tratase de una experiencia traumática, eliminó prácticamente todos los recuerdos de su paso por la producción, comparándolo como "un mal viaje".

"No recuerdo nada sobre U.S. Marshals excepto que corríamos por ahí y pretendíamos que podíamos estar a la altura de El fugitivo. Solo recuerdo que decían: '¡Abrochaos el chaleco antibalas, estáis en el pantano!' ¿Qué cojones significa eso? ¿Dónde está la historia?".

Desde luego, pese a no ser tan horrenda como la pinta Downey, 'U.S. Marshals' es una cinta bastante fácil de olvidar.

En Espinof | Las mejores series de 2024

En Espinof | Las 48 películas más esperadas de 2024