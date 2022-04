'Peaky Blinders': todo lo que sabemos sobre la película que dará final a la serie con Cillian Murphy

La sexta y última temporada de 'Peaky Blinders' ha llegado a su final en Reino Unido. En el resto del mundo, España incluida, tendremos que esperar hasta el 10 de junio para comprobar si realmente tiene ese desenlace perfecto que nos habían prometido.

Sin embargo, hace tiempo que se sabe que Steven Knight, creador de la serie, piensa dar final a la historia con una película. Para ello volverá a contar con Cillian Murphy como Tommy Shelby y a continuación vamos a repasar todo lo que sabe hasta ahora sobre la película de 'Peaky Blinders'.

Historia

El creador de la serie no ha dado todavía detalles concretos sobre la historia de la película, pero sí ha destacado que está basada en una historia real de la II Guerra Mundial que contará al estilo de los 'Peaky Blinders'.

También ha concretado que la película se centrará en dos historias concretas, pero más allá de eso solamente ha querido aclarar que los nuevos personajes introducidos en la sexta temporada le han ayudado a ir plantando semillas sobre lo que está por llegar.

Lo que también podemos esperar es que la película vaya en términos históricos más allá de la II Guerra Mundial. El plan inicial era acabar la historia de los 'Peaky Blinders' allí, pero Knight hace tiempo que afirmó que irá más allá del que probablemente sea el acontecimiento más importante del siglo XX.

Reparto y protagonistas

Knight confirmó antes del estreno de la sexta temporada que tanto Murphy como Paul Anderson (Arthur Shelby) aparecerán en la película. Más allá de eso, es de esperar que todos los personajes principales que hayan llegado con vida al final de la serie también hagan acto de presencia.

De hecho, la propia serie nos ha dejado claro que haber muerto ni siquiera es un impedimento para que los actores vuelvan a aparecer, por lo que más allá de que Polly (Helen McCrory) solamente podría hacerlo a través de grabaciones previas, no conviene descartar nada.

De entre los nuevos personajes presentados en la sexta temporada, Knight ha dejado claro que quiere seguir contando con Hadyn Stagg (Stephen Graham), pero también que haría todo lo posible por acomodar a Tom Holland en ella en caso de que el protagonista de 'Spider-Man: No Way Home' quisiera participar. Tampoco sería raro, pues en su momento ya se presentó a un casting para un personaje que no ha trascendido, pero entonces fue rechazado.

El rodaje

Ya se ha anunciado que el rodaje de la película de 'Peaky Blinders' tendrá lugar en 2023, pero sin haberse concretado una fecha concreta -se comenta que podría ser en primavera, pero nada más allá de eso-. Lo que sí ha dejado claro Knight es que las grabaciones tendrán lugar en la ciudad de Birmingham.

Tráiler, cartel e imágenes

Va a tocar esperar, ya que todavía falta para que las cámaras se pongan en funcionamiento, por lo que todavía no tenemos ninguna imagen de la película.

¿Cuándo se estrena la película de 'Peaky Blinders' en cines?

Todo apunta a que tendremos que esperar hasta 2024 para poder ver la película. A fin de cuentas, entre el rodaje y el trabajo de post-producción, sería muy raro que se estrenase antes.