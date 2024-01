La película de 'Peaky Blinders' al fin tiene fecha. El creador de la serie con Cillian Murphy revela que está dando los últimos retoques al guion

Los fans de 'Peaky Blinders' llevan tiempo esperando tener noticias más concretas sobre la película que va a continuar la historia de la serie protagonizada por Cillian Murphy. Pues bien, están de enhorabuena, ya que su creador Steven Knight acaba de poner fecha al inicio del rodaje y ha aclarado que ahora mismo está dando los últimos retoques al guion.

"Estoy trabajando en los últimos detalles"

Knight, que también creó 'See' para Apple TV+, charló con Radio Times con motivo del estrenó de la obra de ballet 'The Redemption of Thomas Shelby', donde inevitablemente le preguntaron sobre la película de 'Peaky Blinders'. Esto fue lo que comentó al respecto:

De momento estoy trabajando en los últimos detalles. Me siento ante el teclado y empiezo. Para mí es como tener un sueño. Te sientas ahí y todo esto surge, y luego lo lees y piensas: 'Está muy bien, pero ¿de dónde ha salido? El plan es empezar a rodarla a mediados de 2024.

Lo curioso es que no hace tanto que el mismísimo Cillian Murphy poco menos que dio a entender que él no tenía noticias sobre la película. El actor se mostró dispuesto a retomar el personaje de Tommy Shelby, afirmando en una charla con la actriz Margot Robbie que "estoy abierto a la idea de una película si hay más historia que contar. Ya veremos", aclarando que creía que la serie fueron "6 temporadas perfectas" y que no quería estropearla.

No obstante, es evidente que Knight no va a ofrecerle un material de segunda, por lo que tampoco debería haber problemas por ese lado. Lo que sí está claro es que este universo está muy lejos de morir, pues hace bien poco se supo que Netflix estaba trabajando en el desarrollo tanto de una precuela centrada en el personaje de Polly como en una secuela que tiene lugar un par de décadas después y se sitúa en Estados Unidos.

