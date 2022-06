'Peaky Blinders': 7 grandes preguntas sin respuesta que deja el final de la serie con Cillian Murphy

El pasado 10 de junio llegaba a Netflix la sexta y última temporada de 'Peaky Blinders', pero lo cierto es que la historia seguirá adelante con una película ya confirmada. Eso sin duda ha ayudado a que a que la serie haya dejado varias preguntas sin responder y a continuación vamos a repasar las siete más llamativas, desde aspectos concretos del episodio definitivo hasta otras dudas que venía arrastrando desde hace tiempo.

Obviamente, a partir de aquí hay spoilers de la última temporada de 'Peaky Blinders'.

¿Qué le susurra Tommy a Duke?

La llegada de Duke Shelby (Conrad Khan) en la sexta temporada parece un movimiento pensado para allanar el futuro de este clan criminal en la serie, de ahí que exista mucha curiosidad por lo que Tommy le susurra durante la cena de despedida. A priori, podría parecer un simple mensaje de despedida porque Tommy pensaba que se estaba muriendo, pero el gesto de Duke invita a la especulación.

¿Qué es de Finn tras ser expulsado de los Peaky Blinders?

Finn (Harry Kirton) fue el responsable de que el plan del final de la quinta temporada fracasara y aquí cae en un trampa montada por Duke que lleva a la muerte del traidor Billy (Emmett J Scanlan) y con Finn siendo expulsado de la familia Shelby. Finn jura venganza contra Duke, pero la cosa queda abierta y está por ver que sea capaz de desenvolverse en solitario.

¿Qué pasa con Hayden Stagg?

El fichaje más llamativo de la sexta temporada fue el de Stephen Graham para dar vida a Hayden Stagg, pero a la hora de la verdad su participación ha sido reducida. Como trabajador de los muelles de Liverpool forma una alianza con Tommy para ayudar a los Shelby con el tráfico de opio. Su actitud desafiante probablemente habría acabado con él muerto en temporadas anteriores, pero aquí todo apunta a una alianza de largo recorrido, ya que Steven Knight, creador de 'Peaky Blinders', ha dejado caer que podría tener más presencia en la película.

¿Quién diantres es la mujer de Finn?

En esta sexta temporada conocemos a Mary, la mujer con la que Finn acaba casándose, aunque esto último nunca se muestra en pantalla. Interpretada por Abbie Hern, a la que pronto veremos en 'Enola Holmes 2', su personaje no tiene ni una sola línea de diálogo, ¿por qué introducir a un personaje así para luego no hacer nada con ella?

¿Qué será de Gina Gray y Jack Nelson y de su plan para acabar con Tommy?

Uno podría pensar que su conexión con los Shelby finaliza con la muerte de Michael (Finn Cole) a manos de Tommy, pero no olvidemos que estaban detrás del complot para acabar con la vida del personaje interpretado por Cillian Murphy. Lo más probable es que Gina (Anya Taylor-Joy) y Jack (James Frecheville) quieran venganza, ¿llegaremos a verlo o desaparecerán sin más para la película?

¿Qué ha sido de los Billy Boys, Jessie Eden y May Carleton?

Los Billy Boys jugaron un papel fundamental en la quinta temporada, llegando a acabar con la vida de Aberama Gold (Aidan Gillen) de forma impresionante, quien no pudo completar su venganza al final de la anterior entrega. Sin embargo, en la sexta no ha habido ni rastro de ellos de la banda liderada por Jimmy McCavern (Brian Gleeson). Vale que hubo un salto temporal de varios años, pero tenían demasiado peso como para obviarlos de esta manera.

Otras dos ausencias llamativas de la temporada final fueron las de Jessie Eden (Charlie Murphy) y May Carleton (Charlotte Riley), dos mujeres importantes en la vida de Tommy. A Eden la vimos por última vez al final de la quinta temporada, dando a entender un posible regresó que nunca se concretó. Por su parte, May apareció por última vez en la cuarta temporada, cuando rechazó una propuesta de Tommy para seguir juntos. Ambas actrices estaban dispuestas a volver, pero Knight no volvió a contar con sus personajes.

¿Cómo supo Johnny que tenía que cambiar la bomba de coche?

Un momento esencial del final de temporada es cuando no explota el coche en el que está Tommy, logrando así adelantarse a Michael, a quien ejecuta poco después. Sin embargo, ¿cómo es posible que Johnny (Packy Lee) se entere de que tiene que cambiar la bomba de coche? Cierta teoría destaca que los niños que hay por ahí son hijos suyos y que así es como se enteran de lo que está sucediendo, pero eso es algo que no tengo del todo claro.