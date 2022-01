'Peaky Blinders' se va a desviar del plan establecido desde el principio de la serie: su creador anuncia que "irá más allá de la II Guerra Mundial"

El estreno de la sexta y última temporada de 'Peaky Blinders' está a la vuelta de la esquina, pero hace tiempo que sabemos que también habrá como mínimo una película para cerrar la historia de los Shelby. Eso ha llevado a que su creador Steven Knight se haya replanteado su plan inicial de que este universo tuviera lugar en el periodo entre guerras.

El final del principio

Knight ha concedido una entrevista a Empire en la que ha señalado que "creo que esta temporada 6 es el final del principio" y que su plan inicial era mostrar en el periodo entre las dos guerras mundiales cómo "la lección de una guerra no se aprendió y volvió a repetirse", apuntando lo siguiente sobre cómo ha cambiado su plan para 'Peaky Blinders':

Es también el final del imperio, entramo en la II Guerra Mundial y para el final de ella ya no hay imperio. Pero he revisado la magnitud de esto. Ahora entrará e irá más allá de la II Guerra Mundial. Porque creo que la energía que hay ahí fuera en el mundo para esto. Quiero seguir adelante y quiero ver cómo puedo avanzar más allá de eso.

Eso sí, Knight reconoce que ahora mismo no sabe qué es lo que va a suceder en 'Peaky Blinders' más allá de la sexta temporada, ya que "creo que si tuviera un plan, no sería capaz de hacerlo. Simplemente me siento ante el teclado y si conoces a los personajes suficientemente bien, déjales sueltos y mira qué se dice entre ellos. Deja que los diálogos guíen la trama".

Todo apunta a que la película de 'Peaky Blinders' no será el final de este universo. Si tuviera que apostar, diría que sí servirá para poner punto y final a la historia de Tommy Shelby, quedándome la duda de si existe otro personaje que pueda soportar tan bien el peso dramático de la historia tan bien como el interpretado por Cillian Murphy...