'Peaky Blinders': las nueve cosas que necesitamos ver en la sexta y última temporada de la serie

'Peaky Blinders' va a llegar a su fin con la sexta temporada tal y como ha firmado su creador Steven Knight, por lo que solamente nos quedan por delante seis episodios para despedirnos de Tommy Shelby y compañía. Seguro que cada uno tiene una idea diferente de cómo debería acabar la serie y a continuación voy a ser yo quien destaque las nueve cosas que necesitamos ver en esta última temporada de 'Peaky Blinders'.

A partir de aquí encontraréis multitud de spoilers de 'Peaky Blinders'

Michael y Gina contra Tommy

Michael y Gina mostraron sus cartas al final de la quinta temporada y está claro que van a hacer lo que sea necesario para conseguir su objetivo. Ha quedado claro que Tommy no va a permitirlo, por lo que su rebelión va a tener que ir más allá de las palabras. Deseando estoy ver qué es segunda opción que mencionan y a que buen seguro supondrá una confrontación directa con el personaje interpretado por Cillian Murphy.

La venganza de Polly

Dudo mucho que Polly se vaya a tomar precisamente bien la muerte de Aberama. La cuestión está en saber a quién va a culpar realmente de la misma. No me extrañaría una fuerte confrontación inicial con Tommy pero que luego se aclara todo y veamos brillar al personaje interpretado por Helen McCrory.

La aparición de Hitler

Hace unos meses se rumoreó con fuerza la posibilidad de que el mismísimo Rowan Atkinson iba a interpretar a Adolph Hitler en 'Peaky Blinders' -h pero parece que era solamente humo. No veo necesario que lo interprete él, pero una aparición del líder nazi sí que me resultaría de lo más jugosa y nada descabellada, pues en la vida real llegó a conocer a Oswald Mosley.

La caída de los Peaky Blinders

Todo lo que sube tiene que bajar, lo cual no supone su desaparición inmediata, pero la posición de la banda parece haber tocado techo y ahora es cuestión de ver cómo ha perdiendo capacidad de influencia. No es que hayan estado exentos de peligros que podrían haber acabado con ellos perfectamente, pero verlos en una posición más a la defensiva de forma constante es algo que me encantaría ver. Además, Tommy cometió en la quinta temporada el error de compartir demasiada información sobre sus planes y el "barco" ya ha empezado a hacer aguas...

La muerte de Arthur Shelby

Habrá quien no lo comparta, pero es, en parte, una consecuencia directa de lo anterior. La serie ya ha coqueteado antes con la idea de su muerte y quizá haya llegado el momento de que se haga efectiva. A su manera, él es el máximo exponente de la fuerza bruta de los Peaky Blinders y una forma idónea de mostrarles en una posición de fragilidad total pasa porque alguien logre acabar con él.

La muerte de Jimmy McCavern

La presentación de los Billy Boys como amenaza en la quinta temporada fue modélica, siendo Jimmy McCavern su principal cabeza visible. Puede que haya pedido la caída en términos de poder de los Peaky Blinders, pero aún y con eso debería darles para acabar superando a los Billy Boys. A fin de cuentas, no dejan de ser un enemigo secundario y seguro que no estoy el único deseando que alguien consiga lo que Aberama no pudo hacer.

Una última traición de Alfie

La reaparición de Tom Hardy como Alfie Solomons fue una de las grandes sorpresas de la quinta temporada. Además, no tuvo problema en echar una mano a Tommy en su plan contra Mosley, pero su relación con Tommy ha estado repleta de altibajos a lo largo de la serie, incluyendo más de un intento de traición. Una más sería muy bien recibida por mi parte siempre que supieran darle sentido.

Un gran cara a cara entre Edward Mosley y Tommy Shelby

Hasta ahora, Tommy había demostrado una gran capacidad para terminar sobreponiéndose a sus enemigos, pero con Mosley parece haber encontrado a alguien que no puede derrotar, o al menos esa idea sobrevuela por su cabeza. Sin embargo, necesitamos un enfrentamiento directo entre ellos. No tengo claro que vaya a poder superar la intensa rivalidad que hubo con el Luca Changretta interpretado por Adrien Brody en la tercera temporada, pero a buen seguro merecerá la pena.

La muerte de Tommy Shelby

El propio creador de 'Peaky Blinders' ha señalado que quiere continuar la historia de alguna forma, pero personalmente siempre he pensado que el final de la serie debía estar asociado a la muerte de su protagonista. Es el fin de ciclo natural, porque sencillamente se me hace imposible ver retirándose al personaje interpretado por Murphy y por muy genial que sea Tommy tampoco concibo que se muera de viejo.