La actriz Inde Navarrette habla sobre su obsesión con el anime: "Me metí de lleno a explorar por qué 'Jujutsu Kaisen' es tan bueno, aprendí sobre tiempos y narrativa"

Inde Navarrette nos ha fascinado con 'Obsession', una de las películas de año. La película de terror de Curry Barker le ha dado una oportunidad de oro para lucir su talento como actriz, pero Navarrette no se ha conformado con todo lo que ha aprendido sobre este rodaje y ya está explorando otros horizontes. Aunque el más inesperado ha sido el del anime.
Se puede aprender en todas partes
En una conversación reciente con Scott Feinberg de The Hollywood Reporter para la Universidad de Chapman, Navarrette explicó cómo fue su experiencia entre el rodaje de 'Obsession' y el inicio de la gira de promoción. De repente se encontró con mucho tiempo entre sus manos e inesperadamente sola, así que decidió usar este periodo para estudiar cine en todas sus vertientes.
"Mi vida era un poco aburrida, en ese punto. Pero lo vi como una oportunidad para hacerme más fuerte, recordar todo lo que había aprendido con 'Obsession' y no soltarlo", explicó la actriz. "En parte porque no fui allí para hacer amigos, fui a trabajar. Quería trabajar, y fue muy duro porque en ese momento me gustaba mucho complacer a la gente, y no tenía muy claro a dónde iba. Pero fue una transición a estudiar el cine, y películas, y por qué me gusta el anime".
La actriz confesó que encuentra 'Jujutsu Kaisen' muy fascinante, y que se empezó a plantear lo que lo diferenciaba de otras series como 'Kimetsu no Yaiba'. Y para ella, el gran secreto era la narrativa y cómo está estructurado el guion, una lección que ha aprendido de cara a sus futuros trabajos y su propia escritura.
"Con 'Jujutsu Kaisen', la historia tiene diferentes líneas temporales, ¿verdad? Pero con 'Kimetsu no Yaiba' es muy lineal. ¿Qué significa eso, cómo afecta a la narrativa?", continuó la actriz. "Me metí de lleno a explorar por qué 'Jujutsu Kaisen' es tan bueno, aprendí sobre tiempos y narrativa. El monólogo de una persona al principio de un capítulo puede ser importantísimo dos capítulos después, o incluso después de eso esa persona se ha muerto... Pero no lo descubres hasta entonces".
Navarrette no es la única estrella de Hollywood fascinada con el anime. Ya sabemos que Michael B. Jordan usó animes como 'Dragon Ball Z' para construir el combate final de 'Creed 3', y hasta Destin Daniel Cretton tiene en marcha el live action de 'Naruto'. Hollywood tiene el ojo muy puesto en Japón y el anime, y no está perdiendo la oportunidad de exprimir todo lo que se pueda lo mejor del medio.
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