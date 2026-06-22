Por qué 'Obsession' se ha convertido en un fenómeno inesperado: "Se atreve a dar varios saltos al vacío"

La película 'Obsession', dirigida por Currie Barker, se ha convertido en uno de los fenómenos más comentados del cine de terror reciente, no tanto por una campaña promocional tradicional sino por el impacto que ha tenido en taquilla y por la conversación que ha generado. Con un presupuesto cercano al millón de dólares y una recaudación que se dispara hasta cifras multimillonarias, el filme encarna el auge del terror indie de bajo coste que está conquistando salas de cine en todo el mundo.

Barker, un director joven procedente del ecosistema de YouTube, construye aquí una historia que mezcla comedia y terror inspirándose en relatos como el de la pata de mono y desencadenando una deriva del amor tóxico, la posesión emocional y el horror que rompe con cualquier expectativa. Se estrena el 26 de junio en cines.

Una obsesión del cine de terror

En su última crítica, Alejandro G. Calvo subraya que 'Obsession' se inscribe en un momento importante para el cine de terror de bajo presupuesto, donde creadores muy jóvenes están consiguiendo resultados extraordinarios en taquilla sin apoyarse en grandes franquicias, estrellas o universos previos. Y destaca el caso de Currie Barker, confirma una tendencia donde el cine nacido en plataformas como YouTube está logrando saltar a la gran pantalla con mucha potencia.

Calvo señala que la película le ha resultado especialmente estimulante por su combinación de terror y comedia, una mezcla que considera muy bien ejecutada dentro de un relato que, sobre el papel, parte de una idea simple. "Posee suficientes ideas, algunas de tanta potencia, como para que esto no pase. La película no solo no se agota, sino que se atreve a dar varios saltos al vacío", afirma.

En su valoración, uno de los elementos más potentes es la actriz principal, cuya interpretación describe como clave para sostener los cambios de tono del filme. "Es increíble. Es una barbaridad lo que hace esta actriz", señala, insistiendo en que su trabajo es el que permite que la historia pase de la sátira romántica al horror más perturbador sin perder fuerza, convirtiéndose en el verdadero motor emocional de la película.

Por último, destaca aspectos formales como el uso del sonido, la iluminación y la puesta en escena, subrayando cómo Barker juega con los cortes musicales, el contraste visual entre personajes y una planificación precisa del encuadre. "Cómo usa la música extradiegética… de repente se corta la música para realzar este salto. Lo hace mucho y queda casi como un comentario irónico a lo que estás viendo", explica Calvo. Considera que estos recursos elevan una propuesta que, pese a sus posibles irregularidades, le resulta muy convincente en su conjunto.

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