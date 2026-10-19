En 4 días llega a streaming la mejor película de 'One Piece'. Una explosión de acción que mostró a la Marina como nunca la habíamos visto hasta entonces

La franquicia de 'One Piece' no se conforma solo con el manga y el anime, porque también ha pasado en varias ocasiones por la pantalla grande. Eso sí, en 2009 se abrió paso a una nueva era con la llegada de las "One Piece Film", películas en las que participaba el propio Eiichiro Oda y que a menudo nos dejaban perlitas de información relevante para la trama principal.

Cambiando el foco

La tendencia comenzó en 2009 con 'One Piece Film: Strong World', y ha continuado hasta la reciente 'One Piece Film: Red', que arrojaba algo más de información respecto a Shanks y su familia. Aunque si hay que elegir una de estas nuevas películas del anime, creo que la mejor y más sólida de todas es 'One Piece Film Z'.

Se trata de la película número 12 del anime y fue introducida en la serie con el arco de relleno "La ambición de Z", que servía de prólogo. En este caso, los Sombrero de Paja se enfrentan a Zephyr, un antiguo marine que ha creado su propio ejército de "Neo Marines" y busca saldar cuentas con la marina.

Aunque Luffy y compañía siguen siendo los protagonistas, 'One Piece Film Z' pone el foco en los marines, con apariciones de Sengoku el Buda o Kuzan. Y poco a poco vamos descubriendo que quizás la sed de venganza de Zephir contra los altos mandos no está tan injustificada y que los marines también son víctimas del Gobierno Mundial.

En AnimeBox llevan ya un tiempo poniéndose las pilas para traer todas las películas de 'One Piece' a streaming, y este mismo mes llega también 'One Piece Film Z' a la plataforma. La tendremos disponible en AnimeBox el próximo 23 de octubre, y como siempre tanto en versión original como con su doblaje en castellano.

'One Piece Film Z' es además una de las películas más dramáticas y visualmente impactantes de toda la saga. Dirigida por el tristemente fallecido Tatsuya Nagamine, un veterano de Toei Animation que dirigió 'Dragon Ball Super: Broly' y se encargó de capitanear el Arco de Wano en la serie de 'One Piece'. Un sello de calidad inigualable que convierte a 'One Piece Film Z' en una joya única.

En Espinof | Cuando 'One Piece' llegó a España, las Akuma no Mi se llamaron "Nueces de Belcebú". La respuesta la tiene el propio Luffy

En Espinof | 'One Piece': en qué orden ver en streaming todas las películas del anime si no queremos perdernos nada del viaje de Luffy para convertirse en el Rey de los Piratas