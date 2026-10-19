'True Detective' con Antonio Banderas y Nicolas Cage. Todo lo que sabemos de la temporada 5 de la antología de HBO

A lo tonto ya han pasado doce años desde que apareciera en la pantalla de HBO una de las antologías más aclamadas del siglo. Nic Pizzolato nos fascinaba con un drama policíaco con tintes paranormales (o al menos de misterio esotérico). Una década después ha empezado una nueva etapa de 'True Detective' con Issa López a los mandos.

Después de fascinarnos con 'Noche polar' (Night Country) –su temporada 4–, desde HBO trabajan desde hace un par de años en la temporada 5 de 'True Detective'. Unos nuevos episodios de los que vamos a repasar todo lo que sabemos.

La localización y pistas sobre la historia

Como su propio nombre indica, el ser una antología hace que no podamos prever demasiado lo que nos espera en esta nueva temporada, al menos basándonos en lo anterior. Sin embargo ya sabemos algunos de los componentes clave de esta temporada como es la localización.

Jamaica Bay, un enorme estuario anejo a la bahía de Nueva York, en la costa este de los Estados Unidos de América, es la localización elegida para estos nuevos episodios de la serie. Un cambio bastante interesante no solo respecto al helado Ennis, también por cómo pasamos de localizaciones rurales a un entorno urbano. O, al menos, suburbano.

Sin embargo, su carácter pantanoso e historial de crónica negra da mucho juego y encaja bastante bien en la propuesta de la serie. Además, para la showrunner Issa López es muy importante hacer ver que estamos en el mismo universo. De hecho, la guionista avisó en su momento que lo que pase en Jamaica Bay tendrá relación con lo visto en Alaska.

«Para mí es muy importante, y lo trabajé mucho en 'Noche polar', el crear la sensación de que este es el mismo universo; que los eventos que ocurrieron en la primera temporada y las movidas raras que ocurren en la primera temporada causen esta sensación de "Hay detrás de las escenas algo más grande que nosotros y es más oscuro de lo que podemos imaginar". Y eso es lo que pasa en esta [próxima] temporada. Está conectada con la idea original de 'True Detective' de esa oscura realidad detrás del telón de lo que creemos que es nuestra realidad.»

El reparto

Tiempo después de unas negociaciones que supimos desde hace ya más de un año, ya sabemos quiénes protagonizarán la temporada 5 de la antología policíaca y ojo porque tenemos una pareja bastante llamativa: Antonio Banderas y Nicolas Cage. Estos interpretarán respectivamente a Rai García y Henry Logan. Desafortunadamente, los detalles de sus personajes no han trascendido.

El rodaje y lo que sabemos del estreno

Desde HBO han anunciado que el rodaje de estos nuevos episodios se producirá en 2027. Esto viene después de unos dos años de escritura y preproducción de esta nueva temporada. De hecho, originalmente, desde la cadena pensaban estrenar la quinta entrega de 'True Detective' en 2027. Sin embargo, parece que van a andar justos de tiempo... al menos si vemos los precedentes.

'Noche polar' se rodó entre noviembre de 2022 y marzo de 2023, con el estreno produciéndose en enero de 2024. Enero es el mes predilecto para 'True Detective' ya que se han estrenado tres de sus cuatro temporadas en esas fechas. Esto unido a que el rodaje abarcará (también viendo precedentes) medio año, hace que enero de 2028 sea una fecha bastante probable.

Issa López repite como guionista y productora ejecutiva de 'True Detective', después de haber reconstruido la serie en la temporada 4. Junto a ella estará acompañando en las labores de guionista y productor ejecutivo Daniel Zelman, que si bien tiene un curriculum modesto, ya el hecho de ser cocreador de 'Daños y prejuicios' (Damages) y de 'Bloodline' (ambas junto a los Kessler) resulta interesante.

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