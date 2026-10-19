Sylvester Stallone buscó su destino en España hace casi 60 años. Lo logró gracias a una pitonisa que predijo el éxito de 'Rocky'

Corría el año 1969. Led Zeppelin sacó su primer álbum, el hombre puso el pie en la Luna, los Beatles dieron su famosísimo 'Rooftop Concert' y, en España, que continuaba sumida en una dictadura franquista a la que aún le quedaban muchas atrocidades que cometer. Pero, en lo más profundo de nuestro país, perdido en los Pirineos, un jovencito confuso de tan solo 23 primaveras intentaba encontrarse a sí mismo.

La profecía —pero sin niños malrolleros—

Este no era otro que Sylvester Stallone que, viendo un futuro de lo más incierto y oscuro por delante tras salir de la Universidad de Miami, decidió venirse a la península para tratar de despejar la mente. Algo que, tal y como narra en su libro de memorias, titulado 'The Steps', pasó por contratar los servicios de una pitonisa que terminó arrojando más luz de la que cabría esperar.

Si había una persona en toda España a la que le vendría bien algo de orientación sobre lo que le deparaba el futuro, esa era yo. Se llamaba Madame Pilar y vivía en una casa vieja y destartalada. Parecía una gitana clásica. Me senté frente a ella. Puso un huevo en un pañuelo y lo rompió. Luego me cogió la mano y empezó a leerme la palma.

Según explica el bueno de Sly, que no pasaba precisamente por su mejor momento, la señora Pilar predijo éxito en sus trabajos dramáticos, que tendría el apoyo de una mujer muy influyente —deducimos que su mánager Jane Oliver— y que ganaría una gran fortuna en el año 1976, cuando 'Rocky' llegó a la gran pantalla. No obstante, lo más importante es que le instó a confiar en su propio criterio a la hora de tomar decisiones.

Es difícil no darle un peso extra a ese tipo de profecía cuando te encuentras en una encrucijada como en la que yo estaba. Sentado en lo alto sobre el mar Mediterráneo con el sol oculto tras los Pirineos, estaba claro que tenía que dejar esta experiencia atrás y empezar a construir una vida en torno a mis sueños.

Con todo esto sobre la mesa, Stallone decidió sumergirse en esa jungla de asfalto llamada Nueva York.

Tenía que volver a América. A ese supremo creador o destructor del corazón humano, la única e inigualable Nueva York. Miré hacia el mar negro al caer la noche y pensé: ahora es el momento de madurar. Es hora de adentrarse en el infierno, chaval.

Podríamos decir que, casi seis décadas después, el resto de la historia se cuenta sola.

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