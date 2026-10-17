47 años de carrera y un Razzie. Hoy cumple 66 años una de las mayores leyendas de la historia del cine de acción

El tiempo no pasa en balde y hasta los grandes héroes de acción cumplen años. Hoy es buena prueba de ello, ya que una de las mayores leyendas del cine de acción celebra hoy su 66 cumpleaños. Me refiero al belga Jean-Claude Van Damme.

Van Damme empezó a interesarse por el cine de joven, teniendo como ídolos a actores como Bruce Lee, Charles Bronson o Steve McQueen. Sin embargo, sus primeros esfuerzos se centraron en el karate, llegando a obtener el cinturón negro en 1978. Para entonces ya había empezado a practicar también ballet, una disciplina que él considera todo un arte.

Un ascenso meteórico

El actor belga siguió formándose en otras disciplinas, pero en 1979 tuvo su primera experiencia en el cine haciendo de extra en 'Mujer entre perro y lobo', un thriller bélico situado durante la II Guerra Mundial que llegó a ser seleccionada por Bélgica para representar al país en los Óscar.

Ya en 1982 decidió mudarse a Estados Unidos con la esperanza de hacer carrera en el cine, logrando poco después un pequeño papel en 'Desaparecido en combate', uno de los títulos más populares de la filmografía de Chuck Norris, de quien Van Damme se hizo amigo. Y mientras intentaba hacerse un hueco en Hollywood, Van Damme trabajó durante un tiempo como portero en un bar propiedad de Norris.

Su primer gran papel llegó en 1985 con el rol de villano ruso en 'Retroceder nunca, rendirse jamás', siendo poco después fichado para dar vida a la temible criatura de 'Depredador'. Sin embargo, su experiencia en la cinta de John McTiernan fue un tanto efímera, ya que acabó siendo despedido.

Tanto en 1986 como en 1987 no hubo película alguna con Van Damme, pero todo cambió para siempre en 1988. Ese año se estrenó 'Contacto sangriento', la película que lanzó su carrera ya de forma definitiva.

De hecho, el peso de Van Damme en Hollywood fue creciendo de forma exponencial con títulos como 'Kickboxer', 'Cyborg' o 'Lionheart: El luchador', pero fueron 'Soldado Universal' y 'Blanco humano' las que terminaron de consagrarlo como una estrella de primer nivel.

De más a menos

Tras títulos muy populares como 'Street Fighter', 'Timecop' o 'Muerte súbita', Van Damme fue un paso más allá y dio el salto a la dirección con 'The Quest', una película que no funcionó tan bien como se esperaba, especialmente en Estados Unidos. Eso unido a su exigencia de cobrar lo mismo que Jim Carrey empezó a hundir su carrera en Hollywood.

Con el cambio de siglo, la mayoría de sus películas pasaron a lanzarse de forma directa en dvd o digital, pero en 2008 volvió a sorprendernos a todos con 'JCVD', un fascinante thriller de acción en el que daba vida a una versión de sí mismo. Pese a que su actuación fue muy aclamada, Van Damme no recibió premio alguno por ella. De hecho, el galardón más destacado que ha conseguido en todos estos años fue el Razzie que se llevó para casa por hacer pareja en pantalla con Dennis Rodman en 'Double Team'.

Van Damme ha seguido trabajando de forma incansable desde entonces -su papel más recordado seguramente sea su villano de 'Los Mercenarios 2', donde se enfrentaba a Sylvester Stallone-, siendo muy comentada en su momento la serie 'Jean-Claude Van Johnson', pero, tristemente, no pasó de su primera temporada en Prime Video. Justamente allí también pudimos ver 'El jardinero', la última película que ha estrenado por ahora.

Actualmente, Los Músculos de Bruselas tiene varios proyectos en marcha, pero últimamente ha destacado más por su faceta como pintor, la cual le ha llevado a visitar ya varios países con sus exposiciones. Y entre sus cuadros destaca uno que reproduce una de las escenas más legendarias de 'Contacto sangriento'.

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