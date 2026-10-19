Quentin Tarantino confirma que ha escrito por fin el guion de su última película, pero nos tocará esperar: "Viviré un poco y veré lo que quiero hacer"

Quentin Tarantino está tremendamente orgulloso de haber decidido, por su cuenta y sin que nadie se lo pida realmente, que va a hacer solo 10 películas. Haciendo caso omiso a sus fans, que le indican que su leyenda no va a ser más grande por terminar en un número redondo, el director hace tiempo que se ha metido en otros fregados, como dirigir obras de teatro (‘The Popinjay Cavalier’, en Londres a partir de marzo de 2027) escribir novelas, guiones para otros o hacer cortos en ‘Fortnite’. Hasta ahora.
Tarantino, décima toma
En el show de Graham Norton, el director ha afirmado que, por fin, ha terminado su último proyecto. Eso sí, no es la primera vez que lo afirma, así que hay que cogerlo con pinzas: “He escrito un guion que me gusta de verdad, pero quiero hacer la obra de teatro y ver quién soy. Entonces volveré, pasaré tiempo con mi familia, viviré un poco y veré lo que quiero hacer”. Vamos, que solo nos queda esperar sentados hasta que el director de 63 años decida poner punto y final a su carrera en el cine.
En este hiato le ha dado tiempo a preparar incluso una secuela de su novena película, ‘Érase una vez… en Hollywood’, además de anunciar y después desdeñar otro proyecto, ‘The Movie Critic’, que durante un tiempo iba a ser su opus magna antes de que se cansara de ella. De momento toca verle dirigiendo en teatro con Sacha Baron Cohen como protagonista, en un guion que aparentemente nació sin rumbo pero que “funcionaba realmente bien como obra de teatro”.
A priori, ‘The Popinjay Cavalier’ solo estará 3 meses representándose, aunque con la idea de moverla por el resto del mundo. ¿Quién sabe? Quizá Tarantino encuentre su verdadera vocación como director teatral y deje sin final a una trayectoria prácticamente perfecta. Con unos últimos años tan erráticos, no me extrañaría.
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