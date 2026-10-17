Ruaridh Mollica y el "honor" de ser un actor bisexual interpretando a un personaje bisexual en 'VisionQuest': "Me siento representado"

El Universo Cinematográfico de Marvel sigue ampliando sus historias y sus personajes, y 'VisionQuest' introduce una novedad que Ruaridh Mollica considera especialmente importante. El actor escocés se mete en la piel de Tommy Shepherd, conocido como Speed, personaje bisexual al que interpreta desde una experiencia personal compartida. Para él, que una gran franquicia apueste por esta coincidencia entre intérprete y personaje supone mucho más que una decisión de casting.

"Creo que Marvel ha hecho un gran trabajo al elegir a un actor bisexual para este papel, y es un honor interpretarlo dentro del UCM", afirma Mollica en una entrevista con Variety: "Me siento muy representado".

El fichaje del actor para la serie de Disney+ se mantuvo en secreto durante meses. Una de las pistas llegó durante su debut teatral en el West End londinense con 'Clarkston', cuando apareció con una gorra de 'VisionQuest' junto a Joe Locke, su compañero en la obra, que llevaba otra de 'Agatha, ¿quién si no?'.

Joe Locke y Ruaridh Mollica representaron juntos la obra 'Clarkston' en el West End de Londres

El de 'Heartstopper' ya había interpretado a Billy Kaplan en la serie protagonizada por Kathryn Hahn, pero todavía faltaban varias semanas para que trascendiera que Mollica encarnaría a su hermano en la ficción, ambos hijos de Bruja Escarlata y Visión. "Era un pequeño secreto que teníamos que guardar entre nosotros sobre el escenario, así que aquello eran solo pistas y guiños", recuerda.

Tommy Maximoff

En 'VisionQuest', Tommy aparece como un adolescente que se busca la vida en las calles de Londres mediante hurtos, engaños y pequeñas estafas. El actor lo define como "un buscavidas" y explica que tomó como referencia la interpretación de Matt Damon en 'El indomable Will Hunting' para construir algunos rasgos del personaje.

"Es huérfano. No tiene a nadie. Ha tenido que construirse a sí mismo, y eso conlleva una soledad y un anhelo de tener una familia", explica. Esa necesidad de encontrar un lugar al que pertenecer es, a su juicio, una de las claves para entender a Tommy.

Su llegada al universo Marvel está ligada a los acontecimientos de 'Bruja Escarlata y Visión' y de 'Agatha, ¿quién si no?'. Es Billy quien ayuda a que la conciencia de Tommy encuentre un nuevo cuerpo, abriendo la puerta a la historia que continúa en 'VisionQuest' a la espera de un reencuentro entre los hermanos Maximoff. El resultado es una familia extraordinaria: un padre androide, una madre bruja y unos vínculos que conectan con los Vengadores.

Representación bisexual

La bisexualidad de Tommy también ha generado conversaciones durante el desarrollo de la serie. Aunque el personaje coquetea con Lisa Molinari y no se ha mostrado explícitamente que se sienta atraído por otros hombres, para Mollica, eso no contradice su identidad, sino que ayuda a explicar por qué la representación bisexual no debería depender exclusivamente de las relaciones que mantiene una persona.

"No se trata necesariamente de con quién estás saliendo, sino de quién eres por dentro y con quién quieres coquetear", señala el intérprete. Su esperanza es que el personaje contribuya a que otras personas se sientan reconocidas en una franquicia con una audiencia mundial.

Paul Bettany y Ruaridh Mollica en 'VisionQuest'

"Espero que el hecho de ser bisexual y de interpretar este papel sirva para que la gente se sienta vista y representada", añade. Ha celebrado, a su vez, que junto a Locke y su personae, existan "estos hermanos mellizos queer juntos en el UCM... es genial".

Desde el cine independiente

Mollica, nacido en Italia y criado en Edimburgo, llamó la atención con 'Sebastian', el drama independiente de 2024 en el que interpretó a un aspirante a escritor que trabaja como acompañante masculino. Su salto a Marvel llega así después de destacar en el cine independiente, aunque la serie también le ha permitido reivindicar sus raíces escocesas.

Durante las pruebas para el papel, no estaba claro si tendría que utilizar un acento estadounidense o inglés. Según relata, Paul Bettany, que interpreta a Visión, planteó la posibilidad de que mantuviera su acento natural. "¿De verdad? ¿Un superhéroe de Marvel puede ser escocés?", recuerda que pensó.

El actor también ha rodado 'Bare', junto a Florence Hunt, y 'Isle of Man', una película sobre la célebre competición motociclista en la que participa Channing Tatum. A estos proyectos se suma 'Laird', la serie de Paramount+ protagonizada por Kenneth Branagh y ambientada en las Highlands escocesas.

La rapidez con la que se ha sucedido todo todavía le sorprende. "He pasado de tener a Paul Bettany como padre a tener a Ken Branagh como padre. ¿Cómo es posible?", bromea. Mientras su carrera sigue creciendo, 'VisionQuest' le brinda la oportunidad de formar parte de Marvel sin renunciar ni a su identidad ni a su acento.

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