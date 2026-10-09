'VisionQuest' no será el final. Marvel anuncia una nueva serie original con la que reclamará su trono en Disney+

Mientras el futuro del Universo Marvel Cinematográfico se muestra invicto tras 'Spider-man: Brand New Day' y la promesa de una 'Vengadores: Doomsday' que rompa récords, el del Universo Marvel Televisivo no es tan halagüeño. De hecho, tras el estreno de 'VisionQuest' el próximo día 14, no sabemos nada sobre nuevos proyectos en imagen real... hasta ahora.

Supervillanos del zodiaco

Y es que Marvel acaba de anunciar que su siguiente gran proyecto para la pequeña pantalla, planteado ya para 2028, será 'Zodiac'. No, no es una versión de la película de David Fincher, sino un thriller de espías que, como cuenta Variety, aún no ha empezado a escoger a su reparto y que marca un 2027 en el que tan solo veremos, en imagen real, la temporada 3 y última de 'Daredevil: Born Again'.

Tras la cancelación por sorpresa de 'Wonder Man' y el cambio de foco en las series animadas (como 'X-Men 97', 'Marvel Zombies' o 'Tu amigo y vecino Spider-man'), es normal que en Marvel Studios hayan sonado todas las alarmas. Claramente el estudio ha dejado las series de acción real a un lado tras el fracaso de 'Ironheart' o 'Invasión secreta', y quedando a la espera de lo que consiga 'VisionQuest', que quizá sea mucho más definitoria de lo que debería sobre la fidelidad de los fans al cambiar de formato.

No hay mucho misterio, por cierto: aunque probablemente lo cambiarán todo sobre la trama, Zodiac existe en Marvel desde 1970, cuando apareció en el número 72 de 'Los Vengadores'. En la mayoría de sus intervenciones son 12 villanos con los distintos poderes del zodiaco, pero llegó a haber una trama donde era un villano individual con planes muy locos, otra condistintas sectas del Zodiaco y hasta hubo un equipo con el mismo nombre formado en 1961 con Nick Furia y Dum Dum Dugan y con Leonardo Da Vinci como líder. Sí, ese Leonardo Da Vinci. Los cómics son increíbles.

En Espinof | Todas las películas del Universo Marvel ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las mejores series de 2026