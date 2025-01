'Tu amigo y vecino Spider-man' es un soplo de aire fresco en Marvel. La serie de Disney+ lo cambia absolutamente todo para que todo se sienta igual

Desde su creación en 1962, Spider-man ha protagonizado por miles y miles de cómics Marvel (más de 950 en su serie principal, por ejemplo), diez series de animación, más de una decena de películas de acción real (y dos de animación), incontables videojuegos... Contar algo novedoso de Peter Parker a estas alturas sin trastocar todo su mundo o su personalidad es una tarea especialmente compleja para todos los guionistas que lo intenten: es más fácil ceñirse a lo que todo el mundo conoce y dejar que fluya que tratar de innovar. Y sin embargo, en 'Tu amigo y vecino Spider-man' han intentado ir más allá, consiguiendo lo imposible: que todo sepa a nuevo, aún siendo lo mismo de siempre.

Lanzando telarañas

Reconozco que no apostaba porque esta serie de Disney+ fuera a ser buena: originalmente era una precuela de las películas de Tom Holland cuando se anunció, allá por noviembre de 2021 (y tenía incluso otro nombre, 'Spider-man: Freshman Year'), pero poco a poco fue variando hasta convertirse en una cosa completamente distinta, que permite a los guionistas jugar no solo con el legado de Spidey, sino también con el del propio UCM. El resultado es inesperado, emocionante, divertido y repleto de giros inesperados precisamente por atreverse a jugar con su mitología, modificarla y variarla al gusto. Ponerle, más que pimienta, un poco de cayena a la historia que ya conocemos.

Aunque la animación y los diseños nos pueden parecer extraños y farragosos de primeras, 'Tu amigo y vecino Spider-man' sabe perfectamente lo que se está haciendo. Puede que en las escenas donde los personajes hablan falte un poco de mimo visual, pero se solventa en el mismo momento que vemos al superhéroe balanceándose por Nueva York, en unas escenas claramente inspiradas en los dos videojuegos de Insomniac y que son una verdadera gozada estimulante en las que dejarse llevar por la velocidad y la diversión. Igualmente, las escenas de lucha callejera son una gozada, no solo por la acción sin freno de las mismas, sino porque devuelve a Peter al sitio del que nunca debió marcharse: las peleas contra ladronzuelos y villanos de poca monta.

Nos hemos acostumbrado tanto a ver a Spider-man luchando contra super-enemigos venidos de otros multiversos, amenazas galácticas y villanos con poderes mágicos que nos olvidamos que Peter no deja de ser un chaval de Queens que quiere hacer el bien para los suyos. Y eso no implica acabar con Thanos, sino con malos de poca monta que roban bancos y bolsos, trabajan para una banda callejera y preparan el ambiente para un mal mayor. 'Tu amigo y vecino Spider-man' vuelve a las raíces del personaje para cambiar todo lo que sabemos sobre él, hace que lo sintamos como nuevo, pero, al mismo tiempo, no deja de ser el mismo Peter Parker de siempre. Y tiene mérito.

Sal, arañita, quiero verte la colita

La serie acierta de pleno en su elenco de personajes. Uno entra a una serie como esta esperando a Mary Jane, Gwen Stacy, Fash Thompson y compañía, y es tan consciente de ello que decide sazonarlo con especias sorprendentes: aparte de Tía May y algunos enemigos habituales del arácnido, sus nuevos amigos y compañeros serán Nico Minoru (de 'Runaways'), Amadeus Cho (que fue Hulk durante un tiempo), Lonnie Lincoln (si has leído cómics, efectivamente, acabas de sentir un pequeño escalofrío) o Asha, una joven de Wakanda. Estos cambios ayudan a que no nos durmamos en los laureles creyendo que sabemos el camino que va a tomar todo: los personajes son distintos, las tramas van por territorio desconocido, los enemigos aparecen de maneras inesperadas... ¿Qué más le puedes pedir a una nueva serie de Spider-man?

Aunque el primer episodio comienza de manera un poco dubitativa, haciéndonos creer que solo varía lo justo para adaptarlo a 2025, enseguida encuentra su propio rumbo, y las tramas se afianzan a medida que va pasando la serie, creando interconexiones entre ellas sin que en ningún momento parezcan aceleradas o "de relleno". De hecho, sorprende que hayan sido capaces de meter tantas cosas y evolucionarlas de manera tan correcta, sin apresurarlas, en tan solo diez episodios, llegando a un final absolutamente abrumador donde el círculo se cierra y se abren nuevos rumbos para cada uno de los personajes y culminando en una serie de cliffhangers magníficos que amplían -y mucho- las posibilidades del personaje de cara al futuro.

Por supuesto, va a haber cierta gente que no pueda disfrutar de 'Tu amigo y vecino Spider-man' porque también habla de colectivos marginados (una de las tramas principales, por ejemplo, habla de la pobreza racial y de una guerra de bandas callejeras en Harlem), cambia de género (y color de piel) a algunos personajes, además de mostrar sexualidades y razas diversas. Si todo esto te da urticaria y te impide disfrutar de una buena historia, me temo que 'Tu amigo y vecino Spider-man' no es para ti. Tampoco los cómics originales, por otro lado: acusar de "woke" a Spider-man es como acusar al agua de mojar.

Tu amigo y vecino Norman Osborn

'Tu amigo y vecino Spider-man' tiene a algunos de los mejores personajes secundarios de la historia del héroe arácnido, creando para ellos unas tramas equilibradas, coherentes, inteligentes e interesantes, desde Norman Osborn hasta Lonnie Lincoln. Quizá, de hecho, el personaje peor tratado es el propio Spider-man, del que se da por hecho que conocemos sus modos y maneras, y no trata nunca de sorprendernos. En un mundo que cambia y varía respecto al canon hasta límites insospechados, Peter Parker es el mismo de siempre. Y eso está bien, pero al mismo tiempo se echa de menos que varíe tanto como todo lo que le rodea.

La serie se separa del canon del UCM mostrando como contexto de fondo una versión alternativa de 'Capitán América: Civil War' (en este caso, por ejemplo, Peter es un fan a ultranza de Steve Rogers) y dejando claro, aunque sin especificarlo en el propio texto, que se trata de otro universo distinto al 616. Y sus guionistas han decidido aprovechar la libertad de no estar enmarcados dentro de un marco rígido para jugar con el personaje, sus poderes, sus trajes, sus villanos, su familia y sus conexiones emocionales. De hecho, aprovecha para darnos un par de puñaladas emocionales fantásticas y deja siempre unos cliffhangers envidiables al final de cada capítulo que ya querrían para sí muchas series con pretensiones más adultas.

Sé que muchos buscan una comparación con 'X-Men 97', la otra gran serie animada de Marvel Studios (porque podemos estar ya de acuerdo en que '¿Qué pasaría si...?' no dio la talla), y es imposible hacerlo. Se trata de dos producciones totalmente distintas que buscan cosas diametralmente opuestas. Una pretende continuar con una historia que se quedó colgada, la otra volver a contar una historia de toda la vida pero irse por territorio desconocida. Una está algo atropellada y no se siente cómoda en sus pocos episodios, la otra sabe jugar mejor con su narrativa pero no tiene las expectativas tan altas. En el fondo, ¿qué más da? En un momento donde el UCM teme por su propio futuro y se muestra tambaleante y dudoso, la animación viene a recordarnos por qué amamos a estos personajes a base de imaginación, diversión y sorpresas. No se le puede pedir mucho más. Bueno, sí, que la segunda temporada llegue lo antes posible.

