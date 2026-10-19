Esta noche en TV, una fenomenal secuela de un clásico de aventuras de 370 millones de dólares

Una consecuencia ligeramente inesperada de todo el fenómeno de secuelas tardías, sacadas principalmente para monetizar nostalgia por cualquier cosa, es cierto retorno del blockbuster adulto. Películas con personajes que, aunque se enfrenten a situaciones extraordinarias, siguen siendo personas lidiando con realidades reconocibles y que son tratas con una mezcla de espectáculo y cierta madurez dramática. Un equilibrio presente en ‘Twisters’.

Tú me haces volar

La sensacional película de aventuras, que hace un par de veranos tuvo su fervor con más de 370 millones de dólares recaudados incluso tras ciertas dudas de su potencial, se va a poder disfrutar hoy de manera gratuita. A partir de las 23 horas a través de La Sexta se puede ver este espectáculo huracanado con Daisy Edgar-Jones y Glen Powell (también se puede encontrar en streaming a través de HBO Max).

Kate Cooper dejó atrás su época estudiantil de cazadora de tornados para estudiarlos y descubrir cómo disiparlos. Ahora se encuentra en una estación meteoróloga en Nueva York hasta que su amigo Javi llega a ella con una oportunidad de oro para retomar su investigación. Aunque en el proceso chocará con un popular cazatornados del mundo streamer que va a cruzarse en su camino.

Dramas personales y relaciones con tensión entrecruzadas con la persecución de fenómenos naturales capaces de destrozar todo a su paso. El blockbuster adulto no estaba libre de tener lugar de cuando en cuando en escenarios majaras, pero la clave para ser algo más que espectáculo era tratarlo todo con profesionalidad madura aunque se tocase el disparate.

Eso lo tenía la película original, y sabe mantenerlo esta ‘Twisters’. Lee Isaac Chung como director cambia los dramas íntimos que le hicieron brillar por el despiporre con mucho CGI, aunque no cae en demasiadas trampas nostálgicas que son plaga en casi todas las secuelas legado de ahora. Crea su propia aventura con sus personajes propios.

Se enfrentan a conflictos profesionales y sentimentales reconocibles, pero no tanto por replica de la anterior película (al fin y al cabo era una película de divorcio en cierto grado) como por ser situaciones más o menos terrenales. Tener eso junto a huracanes dobles es algo que el cine de Hollywood debería colocarse como mínimos a cumplir.

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