La película que Alemania tardó 45 años en atreverse a hacer: esta gran película bélica es la obra definitiva sobre el infierno de Stalingrado

La II Guerra Mundial es uno de los sucesos históricos que más películas ha inspirado, pero es que esa contienda duró 6 años y dio pie a infinidad de hechos reseñables. Uno de los más llamativos es la Batalla de Stalingrado que arrancó en agosto de 1942 y se extendió durante meses, dando pie meses después a una histórica rendición de las tropas nazis.

Si ya la II Guerra Mundial en general y el nazismo en particular es algo bastante espinoso en la sociedad alemana, aún lo es más una batalla que dio pie a alrededor de dos millones de muertos y está considerada una de las más sangrientas de todos los tiempos. Tal y como recuerdan nuestros compañeros franceses de Allocine, por ello tardaron la friolera de 45 años en atreverse a hacer esta película.

Con el realismo por bandera

Basaba en el libro de Theodor Plievier publicado en 1945, 'Stalingrado' cuenta la historia de un grupo de soldados que pasan de estar disfrutando del sol de Italia durante un permiso a ser transferidos al Sexto Ejército alemán, que en ese momento se encuentra atascado en la Balla de Stalingrado.

En el diario de Joseph Goebbels se recogía que Adolph Hitler consideraba esa batalla especialmente importante, ya que "la captura de Stalingrado es una necesidad psicológica urgente, porque el comunismo debe ser privado de su lugar sagrado". Por ello, puso toda la carne en el asador, siendo así más dolorosa la derrota pese a que las tropas tenían la orden expresa de no rendirse bajo ningún concepto.

'Stalingrado' fue una película especialmente ambiciosa para la época, por lo que el director Joseph Vilsmaier contó con un presupuesto de 20 millones de marcos alemanes de la época -al cambio serían unas 14 millones de dólares- para sumergirse al espectador en el infierno y la mugre de la batalla. Hasta se contrataron a veteranos de guerra amputados para ofrecer una dosis extra de realismo a la película.

Además, Vilsmaier pudo usar alrededor de 12.000 extras para reflejar aún más la terrible épica de la Batalla de Stalingrado, llevando a cabo un rodaje agotador de cinco meses de duración en varios países. Especialmente exigentes fueron las condiciones en Finlandia, donde llegaron a alcanzarse temperaturas de 30 grados bajo cero.

Una de las particularidades de esta batalla es que provocó tal grado de destrucción que hubo que reconstruir la ciudad al completo. Esa falta de edificios propios de la época llevó a que no tuviese sentido que ni una sola escena de toda la película se rodase allí.

Pese a que su impacto en la sociedad alemana de la época, todavía muy marcada por la reciente reunificación, fue innegable, lo cierto es que 'Stalingrado' no tuvo el éxito esperado y se tuvo que conformar con una recaudación de 10 millones de dólares en Alemania y poco más en el resto del mundo. Eso sí, en España sí tuvo muy buena acogida, logrando el equivalente a 1,34 millones de euros.

Convertida poco después en una película de culto del cine bélico, lo cierto es que su prestigio global dista todavía de ser el merecido, quizá en parte por el estreno años después de 'Enemigo a las puertas'. Por suerte, está disponible actualmente en streaming a través de Amazon Prime Video para cualquiera que desee recuperarla.

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