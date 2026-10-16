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'Jujutsu Kaisen' ha cautivado a Tom Cruise. El actor de 'Digger' se rinde ante MAPPA y ya planea visitar el estudio de anime: "Quiero veros dibujar"

Tom Cruise no quiere perderse la oportunidad de ver a los artistas de MAPPA en acción

Tom Cruise Jujutsu Kaisen
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marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
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Estos días Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu andan por Japón en plena promoción de 'Digger'. Y además de empaparse de la cultura nipona, han aprovechado la ocasión para dejarse caer por una exposición de MAPPA, el estudio detrás de 'Jujutsu Kaisen' y 'Chainsaw Man'. Pero ojo, que si antes Tom Cruise no había prestado demasiada atención a eso del anime, ahora se ha quedado completamente fascinado con todo el trabajo que conlleva.

Sigamos en contacto...

La exposición de MAPPA es un recorrido en profundidad a las producciones del estudio, con muchísimo material explorando cada fase del proceso de animación, storyboards, o escenarios. Una labor tremendamente artesanal y minuciosa que ha fascinado a Cruise, especialmente porque el estudio de anime sigue defendiendo el arte tradicional y rechaza la IA generativa.

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En el video compartido por MAPPA se puede ver a Cruise muy interesado en el proceso, y se le ve sorprendido cuando le explican que un único episodio puede llevar entre dos o tres meses de trabajo. Iñárritu tampoco perdió la oportunidad de interesarse por el desarrollo, preguntando cuánta gente trabaja en el estudio, a lo que el responsable de MAPPA contestó que "entre 100 y 200". 

Se ve que al actor le ha picado el gusanillo del anime, porque ahora tiene pendiente una visita premium al estudio para ver trabajar a sus artistas en directo.

Tom Cruise Alejandro Gonzalez Inarritu
"Cuando vuelva, deberíamos reunirnos, y hablar de películas. La próxima vez que venga quiero un tour más largo", aseguró Cruise. "Quiero ir, y ver a los artistas dibujar, ver cómo dibujan las personas. ¡Quiero hacerlo! ¡Visitaros y ver el arte! Amo ver cómo se crea".

No descartemos que de aquí a algunos años Tom Cruise termine metido de alguna manera en el desarrollo de un anime. En MAPPA no son ajenos a colaborar con el mundo de la acción real y contaron con Chad Stahelski para las coreografías de acción de 'Lazarus', así que quizás la colaboración con Cruise ahora es cuestión de tiempo y de encontrar el proyecto correcto.

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