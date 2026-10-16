"Estoy esperando que me llamen". Jeremy Allen White se postula para interpretar a Gene Wilder en el biopic del icónico actor

El pasado mes de junio conocimos gracias a la gente de Deadline que Dito Montiel, responsable de cintas como 'Memorias de Queens' o 'Asalto al furgón blindado' había recibido luz verde para dirigir la nueva película biográfica made in Hollywood. Por suerte, la tendencia se rompe y esta vez no será musical, ya que estará centrada en la figura de Gene Wilder, el icónico actor, guionista y cineasta.

Jeremy Allen Wilder

Como suele ocurrir con este tipo de proyectos, una vez se supo de su existencia comenzaron a desatarse todo tipo de rumores, teorías, conjeturas y empezaron a aflorar listas de candidatos para interpretar al protagonista de cintas como 'El jovencito Frankenstein', 'Un mundo de fantasía' o 'Todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar', e infinidad de dedos y miradas se dirigieron automáticamente hacia un intérprete en concreto.

Este no es otro que Jeremy Allen White, la estrella de 'The Bear' que acaba de estrenar 'El precio de la red' y que, durante una conversación con Craig Melvin en el programa TODAY, ha confesado que, por el momento, nadie se ha puesto en contacto con él. Pero, como es lógico, esto no quiere decir que no tenga un interés particular en el rol.

Totalmente. Sería un honor. El Jovencito Frankenstein es uno de mis primeros recuerdos sobre el cine. Sillas de montar calientes... era un genio, sería todo un honor. Le adoro, siempre le adoré. Estoy esperando que me llamen.

No sabría decir si Allen White se ajusta a las necesidades del trabajo a nivel interpretativo, pero en lo que respecta al físico hay que reconocer que su parecido con Wilder es sorprendente. De hecho, no son pocos los memes que han corrido como la pólvora por redes sociales señalando esta similitud, que tuvo que ser mencionada por el bueno de Jeremy en una entrevista con Buzzfeed en la que descartó cualquier herencia genética:

No tengo relación con Gene Wilder. Creo que lo piensa mucha gente.

El neoyorquino, de 35 años, no es ajeno a los biopics. El pasado curso cinematográfico interpretó al joven Bruce Springsteen en la celebrada 'Deliver Me From Nowhere' de Scott Cooper, que definió como "una experiencia maravillosa, pero con una cantidad de presión tremenda". Veremos si tiene una nueva oportunidad para interpretar a otra leyenda, esta vez de la gran pantalla.

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