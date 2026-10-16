A los 14 años, Kaley Cuoco encarnó a todo un icono de los 70. Una revisión de 'La tribu de los Brady' que generó controversia

Si me preguntáis por una sintonía icónica de las sitcoms de los años 70, seguramente de las primeras que me vengan por la cabeza es la de 'La tribu de los Brady' (The Brady Bunch). 117 episodios repartidos en 5 temporadas y después expandidas en un puñado de spin-offs, que nos llevaba por la vida común de dos familias que se vuelven una ante el matrimonio de sus respectivos padres.

Una comedia, de las más populares de su época, cuya realización contiene más de una historia interesante sobre sus actores y las relaciones entre ellos. Y aquí es donde entra una de las actrices más conocidas de la televisión tradicional: Kaley Cuoco. Y es que uno de los primeros papeles de la célebre coprotagonista de la sitcom 'The Big Bang Theory' (de hecho la vimos hace nada en su spin-off) fue en un "entre bastidores" de la serie.

La orgía de los Brady

Basada en la autobiografía de Barry Williams (Greg Brady), en mayo de 2000 NBC emitía el telefilme 'Growing Up Brady', que nos metía de lleno detrás de las escenas de la comedia bajo el punto de vista de uno de los, por entonces, adolescentes protagonistas.

Y entre los dramas tras las cámaras relatados, se narra el romance que el actor, interpretado para la ocasión por Adam Brody ('Nadie quiere esto'), mantuvo con Maureen McCormick (Marcia Brady), a quien interpretó Cuoco.

Algo que, tenían claro, era lo que iba a vender una película que, tal como avisaba ya la crítica televisiva, estaba bastante alienada de los componentes de 'La tribu de los Brady'. «Ni siquiera está la altura de[l creador] Sherwood Schwartz», comentaba el crítico Phil Gallo para Variety.

Desde NBC sabían, eso sí, cómo vender el telefilme, y se dedicaron a cebar el carácter más romántico de la misma y aquí es donde surgió más la controversia: una de las promos para la película mostraba a Maureen (Cuoco) metiéndose seductoramente en la piscina en la que se encontraba Barry.

Una sexualización de una adolescente que, si hoy en día repele, ya por entonces arqueaba más de una ceja, teniendo en cuenta que Cuoco tenía 14 años y Brody 20. Cuestión que a los actores nos pareció importarle. O, al menos, no han surgido declaraciones al respecto.

Entre ese romance y el de los demás miembros del reparto (ya el libro fue descrito en su momento como todo un ejercicio de voyeurismo), la película proporcionaba un picante que contrarió a los millones de fans que sintonizaron con la cadena ese domingo por la noche. Desde luego, esta no era 'La tribu de los Brady' que recordaban.

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