Jake Lloyd, el Anakin Skywalker de 'Star Wars', reaparece junto a Boba Fett con un mensaje para sus fans

Hay un mensaje para los seguidores y seguidoras de 'Star Wars'. Jake Lloyd, quien interpretara a Anakin Skywalker en 'La amenaza fantasma', ha protagonizado una inusual aparición en redes sociales junto a Daniel Logan, que dio vida a Boba Fett en 'El ataque de los clones'. Ambos se han reunido recientemente y han aprovechado el momento para dar las gracias a los fans que siguen apoyándolos.

La aparición resulta especialmente significativa para Lloyd, de 37 años, que continúa centrado en su salud mental tras sufrir en 2023 un episodio psicótico grave. En dos vídeos publicados en Instagram por Logan, los antiguos compañeros de la saga comparten un momento distendido y envían un mensaje de agradecimiento a quienes han seguido sus carreras desde que eran niños.

En el primero de los vídeos, Logan toma la palabra para dirigirse directamente a los seguidores de la franquicia galáctica: "Queremos enviar un mensaje especial a todos y cada uno de nuestros fans de 'Star Wars' para daros las gracias de corazón".

Daniel Logan y Jake Lloyd se reúnen

Lloyd, que aparece con una camiseta de 'Sonic' y un rosario al cuello, se suma al agradecimiento con unas palabras breves, pero cargadas de significado. "Muchísimo, de verdad. Aprecio mucho vuestro tiempo", responde.

El segundo vídeo muestra una faceta mucho más desenfadada de la reunión. Los dos actores parecen posar para una fotografía, aunque terminan bromeando y enredándose entre risas, con los brazos y las piernas entrecruzados.

Sin embargo, detrás de estas imágenes amistosas hay una experiencia compartida que ambos conocen bien: las dificultades de crecer bajo el foco mediático de una franquicia tan popular como 'Star Wars'.

Logan ha aprovechado la publicación para explicar el vínculo que mantiene con Lloyd y recordar que ambos tuvieron que afrontar experiencias negativas durante su infancia como actores de las precuelas. Según ha escrito, la exposición pública les hizo sufrir insultos y acoso tanto en internet como en persona.

"Para ser sinceros, la fama ha sido difícil para los dos cuando éramos niños".

El actor también se ha mostrado molesto por las reacciones negativas que recibió tras compartir el primer vídeo con su antiguo compañero: "Solo he intentado aportar cosas positivas a esta franquicia y estoy intentando que Jake vuelva al universo de 'Star Wars', pero lo único que recibo son críticas".

Logan ha lamentado que parezca imposible que los actores de la saga hagan algo sin provocar comentarios negativos y ha reflexionado sobre las consecuencias que esa hostilidad puede tener a largo plazo. Aunque ha reconocido que la presión forma parte de la fama, ha subrayado que ninguno de los dos comprendía realmente sus implicaciones cuando eran niños.

La situación actual de Jake Lloyd

Jake Lloyd alcanzó la fama con apenas 10 años gracias a su interpretación del joven Anakin Skywalker en 'Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma' en 1999. Sin embargo, abandonó la interpretación apenas unos años después. Durante su adolescencia fue diagnosticado de esquizofrenia paranoide.

Jake Lloyd y Daniel Logan en la saga 'Star Wars'

En 2015 volvió a ocupar titulares tras ser detenido en Carolina del Sur después de una persecución policial a alta velocidad. Años más tarde, en 2023, sufrió un episodio psicótico grave que marcó una nueva etapa en su proceso de recuperación.

En 2024 se conoció que había completado una ingreso de 18 meses en un centro de salud mental. Entonces, Lloyd explicó que se encontraba "bastante bien" y que estaba dispuesto a continuar con el tratamiento.

"Ahora puedo aceptar que necesito seguir con el tratamiento, la terapia y la medicación", aseguró en aquella actualización. También destacó que había recibido mucho apoyo de su entorno.

Su reciente aparición junto a Logan no supone necesariamente un regreso a la vida pública, pero sí ofrece una imagen cercana del actor mientras continúa cuidando de su bienestar. Y, en una franquicia que ambos conocen desde la infancia, el reencuentro también sirve para recordar que detrás de los personajes más queridos hay personas que han tenido que afrontar sus propias dificultades.

En Espinof | Todas las películas de la saga 'Star Wars', en orden de peor a mejor

En Espinof | Protagonizó una de las mejores películas de ‘Star Wars’, pero Alden Ehrenreich no puede tener menos interés en volver a la saga