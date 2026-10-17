'Tierra de mafiosos' no es suficiente. Helen Mirren presenta el tráiler de su nueva película, donde se convierte en una de las mujeres más importantes del siglo XX

La oscarizada Helen Mirren goza actualmente de una enorme popularidad gracias a 'Tierra de mafiosos', la serie de televisión en la que comparte protagonismo con Tom Hardy y Pierce Brosnan. Sin embargo, esa serie no es suficiente para ello y ahora vuelve al cine con 'Talento para matar', un thriller donde da vida a Patricia Highsmith, una de las escritoras más importantes del siglo XX.

Todos los detalles sobre 'Talento para matar'

'Talento para matar' cuenta la historia de Edward, un joven trabajador de una editorial que es enviado a Suiza para hablar con Patricia Highsmith con la intención de convencerla de escribir un último libro sobre Tom Ripley. Una misión peliaguada, pero es que además sus métodos para lograrlo se van volviendo cada vez más retorcidos...

Basada en una obra de teatro de Joanna Murray-Smith que ella misma se ha encargado de adaptar para la ocasión, 'Talento para matar' es también el nuevo largometraje de Anton Corbijn, a quien debemos títulos como 'El americano' o 'El hombre más buscado', la última película liderada por Philip Seymour Hoffman antes de su trágica muerte.

Alden Ehrenreich ('Han Solo: Una historia de Star Wars'), Olivia Cooke ('La casa del dragón') y Juliet Stevenson ('Quiero ser como Beckham') completan el reparto principal de 'Talento para matar'.

La película fue presentada en el pasado Festival de Toronto y cuenta ahora mismo con un excelente 88% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. La única pega es que todavía habrá que esperar un poco para verla, ya que su estreno en España de la mano de DeAPlaneta está previsto para el 18 de diciembre de 2026.

En Espinof | Las 37 mejores películas basadas en hechos reales de la historia

En Espinof | Las 45 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más