Hace 23 años, Sylvester Stallone aceptó interpretar a Batman para enfrentarse a otra leyenda del cine como Joker: "Me identifico con su situación"

Sylvester Stallone es una de las grandes leyendas vivas del cine. Desde que su carrera despegó gracias a 'Rocky', el actor ha aparecido en multitud de películas míticas, pero lo que no ha hecho nunca ha sido interpretar a alguno de los superhéroes más famosos de todos los tiempos. No obstante, Stallone sí que aceptó enfundarse el traje de Batman en 2003 para un proyecto en el que se iba a enfrentar a Mark Hamill como Joker.

Si algunos no habéis escuchado hablar hasta ahora de 'Batman: Dead End' se debe en parte a que es cortometraje hecho con apenas 30.000 dólares de presupuesto y sin la colaboración de Warner, la compañía propietaria del personaje. Estrenado durante la Comic-Con de 2003 y lanzado posteriormente online de forma gratuita, lo cierto es que estuvo a punto de ser muy diferente.

Demasiado bonito para acabar siendo real

Escrito y dirigido por Sandy Collora, 'Batman: Dead End' cuenta cómo Joker escapa de Arkham y Batman sale en su busca. Cuando parece que ya va a atraparlo, un xenomorfo ataca a Joker y otro a Batman, complicándose todo aún más cuando también aparece un depredador...

Que 'Batman: Dead End' exista como un fan film tampoco es un gran sorpresa, pero lo realmente llamativo es que Stallone llegase a aceptar dar vida a Batman, lo cual permitió a Collora convencer a Hamill para retomar el papel de Joker, al cual ya había prestado su voz en 'Batman: La serie animada'.

Un sueño hecho realidad para Collora, quien en el documental 'Behind the Mask: The Batman Dead End Story' detalla la siguiente conversación con Stallone: "Me dijo, '¿en qué estás trabajando ahora?', y yo le contesté: 'Bueno, curiosamente estoy preparando una pequeña película de Batman'. Dejó la bebida y dijo: '¿Batman? ¿En serio? ¿Estás seguro de que los estudios no irán a por ti?'. Le dije: Bueno, para ser honesto contigo Sly, no lo sé. Hubo una larga pausa y me dijo: De acuerdo, me apunto".

El principal problema es que Collora no tenía los derechos de los personajes, algo que en ningún momento ocultó a Stallone o Hamill, aunque sí pidió que ambos actores mantuviesen un perfil lo más bajo posible al respecto para evitar cualquier posibilidad de que Warner lo tumbase todo. Parecía sencillo, pero todo se vino abajo cuando visitaron la casa de Stallone para seguir con los preparativos.

La idea de la visita era hacer una prueba de vestuario, pero el actor dijo que había puesto al tanto a su equipo del proyecto. Casi de inmediato se supo que lo abandonaba, con Hamill bajándose del carro poco después. Así se puso punto y final a la vez que Stallone estuvo a punto de ser Batman, pero el actor sí que volvió a hablar sobre dicho superhéroe años después.

En una ronda de preguntas y respuestas en Ain't It Cool News le preguntaron sobre el hecho de que el mismísimo Frank Miller había señalado que Stallone sería una buena opción para dar vida a un Batman maduro en una adaptación de 'El regreso del caballero oscuro', comentando entonces lo siguiente:

Me identifico con su situación y la principal preocupación sería: ¿Todavía tienes la chispa a esa edad para que sea interesante verte? Si la llama sigue encendida, que sospecho que sí, ya que de todos modos tengo reflujo y úlceras, algo seguirá latente en mi interior. Así que sí, sería toda una revelación. Pero quizás tengamos que cambiarle el título a la película, 'Bat Bones' si pierdo más peso.

Por desgracia, todo se quedó en eso.

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