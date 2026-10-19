Hugo Silva es el gran motivo para ver esta comedia de atracos de Netflix. Una propuesta gamberra con un reparto de lujo

No voy a decir que 'Cada día nace un listo' sea una película imprescindible, pero tampoco que me arrepienta de haberla visto. La comedia negra de Arantxa Echevarría, disponible en Netflix, juega con una baza que para mí justifica el visionado: Hugo Silva.

Creo que el actor es lo mejor de una historia de atracos, engaños y personajes dispuestos a todo por dinero que, pese a tener ingredientes que podrían hacerla funcionar, no termina de sacarle partido a su propia premisa. Entre el humor que no siempre acierta y una trama que podría haber dado mucho más de sí, su protagonista consigue aportar el carisma que necesita la película.

El gran pilar de la comedia: su reparto

La historia sigue a Toni Lomas, un antiguo concursante de un exitoso programa de talentos que ha pasado de disfrutar de cierta fama a encontrarse arruinado y sin rumbo. Su suerte parece cambiar cuando Malena (Dafne Fernández) le propone participar en el robo de un valioso cuadro perteneciente a una familia adinerada. Para llevar a cabo el plan, Toni reúne a varios cómplices, pero pronto queda claro que cada uno tiene sus propios intereses y que nadie está dispuesto a renunciar fácilmente a su parte del botín.

La premisa tiene ingredientes suficientes para construir una comedia criminal entretenida. Arantxa Echevarría, que venía de dirigir 'La infiltrada', cambia de registro para adentrarse en una historia de ambición, engaños y personajes que intentan aprovecharse de los demás. La película también juega con la picaresca española y con esa obsesión por el dinero rápido que lleva a sus protagonistas a tomar decisiones cada vez más cuestionables. Sobre el papel, el planteamiento funciona, pero una cosa es tener una buena idea y otra muy distinta conseguir que todos los elementos encajen.

El principal problema está en un sentido del humor que no siempre encuentra el tono adecuado. 'Cada día nace un listo' apuesta por situaciones disparatadas y personajes exagerados, pero buena parte de sus enredos no terminan de resultar tan divertidos como pretenden. La sucesión de engaños y giros mantiene la historia en movimiento, pero eso no significa que su sátira tenga toda la fuerza que podría. La película quiere reírse de la codicia, las apariencias y aquellos que harían cualquier cosa por prosperar, pero a veces parece más preocupada por acumular situaciones absurdas que por sacarles partido.

Sin embargo, en medio de todo esto, Hugo Silva consigue que la película se mantenga a flote. Su personaje es un hombre que vive de los recuerdos de una fama pasada y que trata de encontrar una salida a su situación desesperada. El actor aporta carisma a un personaje que podría haberse quedado en una caricatura y consigue mantener el interés incluso cuando el guion no le ofrece demasiado con lo que trabajar. Su presencia es, para mí, el gran aliciente del filme y consigue salvar parcialmente una experiencia que, sin él, habría resultado bastante menos estimulante.

Junto a él, el resto del reparto también hace bien su trabajo, reconociendo a nombres tan reconocibles como Susi Sánchez, Belén Rueda, Ginés García Millán, Pedro Casablanc y Gonzalo de Castr. La película tiene una intención clara y algunos momentos en los que logra acercarse al tono gamberro que persigue, pero el conjunto no termina de despegar. Aunque para los que buscan una comedia criminal ligera sin demasiadas expectativas, puede servir para pasar el rato. A veces, con un solo elemento es suficiente para que una película no se convierta en una pérdida de tiempo.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026