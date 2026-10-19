Rodolfo Sancho y Roberto Álamo fichan por 'Casper', una miniserie policíaca de La 1 que ya se está rodando en Madrid

Los fans de los thrillers policíacos en televisión estamos de enhorabuena con el anuncio de que pronto entrará en producción la quinta temporada de 'True Detective', esta vez con Nicolas Cage y Antonio Banderas como protagonistas. Pero no hace falta irse hasta Estados Unidos para encontrar buenas noticias. En España se confirmó el viernes el inicio del rodaje de 'Casper', una miniserie basada en hechos reales con Rodolfo Sancho y Roberto Álamo que relata la caza de un atracador de bancos.

'Casper' narra la obsesión del inspector Losada (Rodolfo Sancho) por detener a Ángel Suárez Flores (Roberto Álamo)

'Casper' narra la obsesión del inspector Losada (Sancho) por detener a Ángel Suárez Flores (Álamo), más conocido como "Cásper", considerado "El Padrino" de los bajos fondos en España y líder de una peligrosa organización criminal. La miniserie se emitirá en La 1 y, según RTVE, ofrecerá una historia puramente detectivesca de tres episodios de 70 minutos en la que los espectadores podrán seguir de primera mano las operaciones e investigaciones que pusieron fin a la carrera delictiva del atracador más buscado de España entre finales de los años 90 y comienzos del actual siglo. "Pese a ser detenido por el Inspector tras grandes golpes en bancos (18 millones de euros en el Banco Popular de Yecla) o el robo de obras de arte (19 cuadros en el domicilio de la empresaria Esther Koplowitz), la justicia permite a Casper salir indemne", añade su sinopsis. "Pero Losada no cede en su empeño, y cuando Casper acaba perpetrando volcados de droga lo detiene en su domicilio y pone fin a sus 30 años de delitos".

No solo se va a rodar en Madrid

RTVE promete con 'Casper' hacer viajar al espectador por varios puntos de la geografía nacional en una producción bien ambientada. Así, aunque el rodaje ha comenzado en Madrid, se grabará en Murcia, Yecla, Cartagena y Canarias, "lugares donde se busca recrear los centros de operaciones de Casper y su banda: desde bancos a mansiones, pasando por naves industriales, talleres, puertos, despliegues policiales, etc.".

Rodolfo Sancho y Roberto Álamo no estarán solos en su juego del ratón y el gato de 'Casper'. Junto a ellos estarán Adriana Torrebejarano, como la Inspectora Sara Román; Alain Hernández, en el papel de ‘Sapo’, colaborador de Casper; o Cristina Alcázar como Elvira Marcos, jefa de la Unidad policial. Nada más se ha comunicado por ahora.

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