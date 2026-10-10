Ya es oficial. Nicolas Cage ficha por una de las mejores series de la historia tras la cancelación de 'Spider-Noir'

Hace unas semanas nos llevamos la triste noticia de la cancelación de 'Spider-Noir', aunque es justo destacar que el mismísimo Nicolas Cage lo asumió muy bien, llegando a señalar que "una temporada es perfecto". Ahora el actor vuelve a ser noticia porque ha confirmado su fichaje para la próxima temporada de 'True Detective', una de las mejores series de todos los tiempos.

Hace ya más de un año que se sabía que en HBO querían contar con Cage para una quinta temporada de 'True Detective', pero el tiempo pasada y no terminaba de llegar ningún tipo de confirmación oficial. Seguro que no era el único que había asumido que eso se había quedado en nada, pero finalmente sí que el actor participará en la serie creada originalmente por Nic Pizzolatto.

Una primicia inesperada

Ha sido el propio Cage quien así lo ha anunciado por sorpresa durante un panel en la edición de este año de New York Comic-Con que se une a 'True Detective', llegando a bromear al respecto: "Mi agente está por ahí escuchando. No pasa nada por ser el primero en anunciarlo, ¿verdad?".

De hecho, Cage llegó a concretar que la temporada 5 de 'True Detective' será su siguiente trabajo como actor, pero desde HBO no han querido todavía pronunciarse al respecto. Esperemos que este anuncio prematuro por parte de Cage no provoque un cambio de planes por parte del equipo de la serie.

Recordemos que al frente de 'True Detective' sigue Issa López, quien se unió a la serie con 'Noche polar', su cuarta entrega. Allí el protagonismo recayó sobre la también oscarizada Jodie Foster, mientras que ahora será Cage quien asuma el protagonismo de este aclamado thriller criminal.

En Espinof | Las mejores series de HBO Max en 2026

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2026