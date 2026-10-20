Netflix sigue con su escabechina. Acaba de echar a su director del área de cine después de cumplir solo la mitad de su contrato, y nadie sabe qué pasará ahora

La verdad es que estaba al caer. Después de que Netflix echara a Bela Bajaria, su directora de contenido, junto con otros 1000 empleados, estaba claro que quería hacer una renovación total de su equipo directivo y creativo para enseñarle a Wall Street que están en perpetuo movimiento. Pese a eso, es un shock ver que han puesto a Dan Lin, director del área de cine, de patitas en la calle sin mayor miramiento después de dos años y medio años en el puesto. Paradójicamente, puede que este sea el año en el que les de el Óscar.

Netflix ha Lin-piado su equipo

Lin apenas ha tenido oportunidades para mostrar lo que sabe hacer en Netflix: tras años en Rideback, donde produjo la saga LEGO, 'Sherlock Holmes', 'It' o las versiones en imagen real de 'Aladdin' y 'Lilo y Stitch', llegó a Netflix en 2024 dispuesto a revolucionarlo todo. En total, ha podido dar luz verde o adquirir unas 90 películas, entre las que se encuentran 'La bola negra', 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth' o 'Depredador dominante'.

Habrá opiniones para todos los gustos sobre su corta estancia, pero en Netflix claramente querían más. Como apuntan en Variety, los rumores apuntan ahora, como su sustitución, en dirección a Mike De Luca y Pam Abdy, directores de Warner, que tras la fusión con Paramount pueden estar buscando desesperadamente un nuevo hogar.

Este sería un golpe de efecto perfecto para la plataforma, que lleva años buscando la manera de compaginar el éxito con la calidad y crear franquicias que realmente se queden con la gente. Eso sí, tal y como se dice, habrían exigido que Netflix se centrase más en las salas de cine, y aunque de momento están dando pequeños pasitos, no parecen dispuestos a centrarse en ello más que para unos pocos títulos.

Para entender la salida de Lin hay que tener en cuenta que Netflix está sufriendo, como indica Variety, dos problemas clave: un comportamiento mediocre en bolsa y una bajada del engagement en la plataforma. Hay muchos motivos, pero de momento han decidido centrarse en el creativo. Al fin y al cabo, como han afirmado varias fuentes, Lin no estaba funcionando como se esperaba, a pesar de que no le han dejado el tiempo suficiente (la mitad de un acuerdo de cinco años) para demostrar lo que vale.

A esta decepción se le unen las polémicas internas que se han filtrado entre los impenetrables muros de la Gran N, como su pelea con Ben Affleck por el uso de IA en su película 'Animales' o su disgusto por el resultado final de 'Narnia', lo nuevo de Greta Gerwig, algo que acabó apartándole del proyecto.

Lin se ha despedido del trabajo mandando esta nota a sus empleados: "Trabajas aquí porque es personal. Por ese pacto no hablado entre tu pasión individual por el cine y el público al que servimos. Para ellos, las películas no son un negocio. Son una manera de sentir". En fin. Por él no nos deberíamos preocupar, porque es una de las personas más codiciadas de Hollywood. Sin embargo, lo que vaya a pasar con Netflix es otro cantar.

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