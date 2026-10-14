'Narnia' vuelve de la mano de Greta Gerwig y Led Zeppelin en un polémico primer tráiler. Netflix se juega 280 millones de dólares en esta adaptación

Si después de la adaptación de 'Barbie', donde subvertía todo lo relacionado con la muñeca, esperabas que Greta Gerwig hiciera una versión de CS Lewis que respetara al dedillo 'Narnia', me temo que aún no conoces a la directora de 'Mujercitas' y 'Lady Bird'. Aunque los fans del libro original están rabiando al ver este primer tráiler, que reinicia la franquicia, Netflix se ha gastado 280 millones de dólares en hacerla y no va a permitir que sea un fracaso.

Metiéndose en el armario

Tras las tres películas de hace dos décadas, que adaptaban 'El león, la bruja y el armario', 'El príncipe Caspian' y 'La travesía del viajero del alba' ahora Gerwig ha vuelto a empezar desde el principio cronológico, el sexto libro de Lewis, 'El sobrino del mago', pero cambiando totalmente el tono, añadiendo canciones pop y CGI por un tubo, hasta límites que algunos han calificado de esperpénticos y otros de sueño hecho realidad.

Desde luego, Gerwig no ha dejado a nadie indiferente con este primer tráiler, que era lo que se buscaba. Tiene aún cuatro meses para convencer al público, dado que se estrenará el 12 de febrero en cines, y formará parte de la nueva estrategia de Netflix de aguantar las películas en la gran pantalla antes de llegar al servicio (lo hará casi dos meses después, el 2 de abril). A priori, la directora hará por lo menos una entrega más, pero dependerá de lo bien que haya usado los casi 300 millones de presupuesto, claro.

De momento, las redes sociales se han llenado de comentarios negativos, tanto de fans de las novelas originales que temen que Gerwig no respete la temática de las novelas y trate de darlas la vuelta, como de gente que aún tiene 'Barbie' clavada y personas que, simplemente, odian el estilo visual y la banda sonora. Lo cierto es que 'Stairway to heaven' no es en lo que uno piensa al leer 'Narnia', pero nunca se sabe. Habrá que dejar cocinar a la directora: para bien o para mal, es innegable que tiene personalidad propia, y esta es su oportunidad de demostrar que puede triunfar ante cualquier inclemencia.

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