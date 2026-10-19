Jason Sudeikis ya piensa en los siguientes partidos de 'Ted Lasso'. Las temporada 5 y 6 de la genial serie de Apple TV parecen solo cuestión de tiempo

Tras tres temporadas redondas, y especialmente tras el final de la tercera, muchos pensábamos que la despedida a 'Ted Lasso' era definitiva. Nada más lejos de la realidad, porque este 2026 la serie de Apple TV ha regresado con una nueva temporada y un nuevo equipo: la agrupación femenina del Richmond A.F.C.

De nuevo se podría decir que 'Ted Lasso' ha llegado a su final, pero nunca digas "nunca", porque Jason Sudeikis cree que las despedidas no son para siempre.

Un esfuerzo de equipo

Sudeikis se dejó caer por Talk Easy with Sam Fragoso y obviamente fue inevitable hablar de 'Ted Lasso'. Y aunque por el momento no hay nada firmado con Apple TV, el co-creador de la serie ve el futuro bastante brillante y ya ha afirmado que le encantaría hacer más temporadas, "aunque es un esfuerzo de grupo".

Al fin y al cabo, Sudeikis trabaja junto con Brendan E. Hunt, Bill Lawrence y Joe Kelly en el desarrollo de la serie, además de que cuentan con un elenco cada vez más grande y coordinar los rodajes se va volviendo complicado. No solo eso, sino que por el momento tampoco hay un concepto claro sobre la trama de las siguiente temporadas, aunque no es un impedimento en sí mismo y ya están acostumbrados a improvisar y crear nuevos personajes y enfoques.

"No lo sé, porque por ahora no hemos empezado una sala de guionistas ni nada como eso", afirmó Sudeikis en la entrevista. Eso sí, el concepto del equipo femenino no tiene por qué estar agotado del todo. " [Tras el hiato de la temporada 3] empezaron a surgir nuevas voces en mi cabeza. Eran las voces de las mujeres en el equipo".

Sudeikis no se ha querido mojar demasiado, pero efectivamente la puerta a más 'Ted Lasso' está abierta. Por su parte, él está a bordo, y ahora quienes tienen que mover ficha ahora son Apple TV para renovar pronto su serie deportiva. Aunque Sudeikis también se muestra bastante positivo en este frente:

"Yo asumo que sí", afirmó el actor cuando se le preguntó si desde Apple TV estarían interesados en más temporadas de 'Ted Lasso'.

En Espinof | Las mejores series de Apple TV

En Espinof | Brendan Hunt, cocreador de 'Ted Lasso', sobre el final de la temporada 4 y cómo será el posible regreso de la serie: "Hay que ver el impacto de esa dinámica"