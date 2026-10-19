El infierno de Bill Hader para hacer su primera película tras triunfar con 'Barry': "Si no tienes miedo, estás jodido"

No importa cuántos años hayas sido el objetivo de los focos de uno de los programas más prestigiosos de la televisión internacional, ni que hayas creado una de las mejores series que nos ha dado la pequeña pantalla en la última década —nominada a infinidad de Emmys y Globos de Oro y ganadora de algún que otro galardón—: levantar tu primer largometraje siempre será poco menos que un infierno.

Este escenario tortuoso puede afectarte a ti y, tal y como ha explicado —vía IndieWire—, le ocurrió al mismísimo Bill Hader con 'They Know', su primera película como director tras debutar tras las cámaras en la genial y catódica 'Barry', en la que, en clave de terror, cuenta la historia de un padre divorciado que empieza a sospechar que la nueva pareja de su exmujer está ejerciendo una influencia poco común en sus hijos.

El miedo como motor

Según compartió el cineasta, que también protagoniza el filme, la premisa nació a través de varias conversaciones personales con su colaborador y coguionista Duffy Boudreau.

Los dos estamos divorciados. Estábamos hablando de lo afortunados que éramos por tener, digamos, una relación muy buena con nuestras exmujeres, y de que tenemos hijos con ellas. Empezamos a hablar de los peores escenarios posibles, del tipo: “Dios mío, esta persona está pasando por esto y aquella por aquello”. Y entonces surgió esta idea.

Durante el proceso creativo, como le ocurre a casi todo el mundo, Hader entró en un proceso de bloqueo que casi le lleva a tirar la toalla al sentir que el final de cada versión que escribía parecía "el de cualquier otra película de terror". Pero, en 2025, una escapada al cine lo cambió todo.

Fui solo al [cine] Nuart y vi la película Cloud, de Kiyoshi Kurosawa. Y [mi película] no se parece en nada a esa. Pero, por alguna razón, vi esa película, salí del cine y pensé: “Creo que sé cómo hacerlo”. Nunca se te ocurriría ver esta película y pensar en Cloud, pero ahí está la clave.

No obstante, con lo que más se puede identificar cualquier creador, pertenezca al medio artístico que pertenezca, esa es la sensación de miedo y duda. Unos temores que, para el bueno de Bill, estuvieron presentes desde sus años en 'Saturday Night Live' y que, tal y como ha explicado, los sufren hasta las figuras más grandes y consagradas.

SNL me ayudó con eso. Te rechazaban constantemente. Era horrible. Pero, al hacerlo, acabas trabajando por instinto. La duda siempre está ahí. Y eso es bueno, sin embargo. Si no tienes miedo, entonces estás jodido.

Conocí a alguien que trabajó con Scorsese. Me dijo que lo mejor de todo era que empezaba el día diciendo: “No sé lo que estoy haciendo. No sé qué es esto". Y eso es liberador… Todos tenemos miedo. Lo peor es cuando la gente llega diciendo: "Sé lo que está pasando". Y a los cinco minutos piensas: "El director no sabe lo que está haciendo".

Para Hader, la moraleja está clara:

No tengas miedo de equivocarte. Eso es lo que me fastidió. Me aterrorizaba tanto quedar como un idiota. Equvocate lo antes posible. Es decir, todo esto está mal, pero no importa. Simplemente vamos a seguir adelante. Todo irá bien. Sigue adelante.

El próximo 2027, cuando 'They Know' llegue a las salas de cine —al menos a las estadounidenses— sabremos si su peculiar calvario se traduce en un éxito rotundo a la altura de 'Barry'.

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