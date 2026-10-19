'Street Fighter 2': El director habla de una posible secuela tras dividir a la crítica y conquistar al público

La saga de 'Street Fighter' podría tener una nueva oportunidad en los cines. Su última adaptación ha llegado a las salas con una recepción desigual, pero el director, Kitao Sakurai, no oculta sus ganas de regresar a este universo con una segunda entrega. Eso sí, todavía no hay luz verde para 'Street Fighter 2': la decisión dependerá, en buena medida, de cómo respondan los espectadores.

En una entrevista con ScreenRant, Sakurai ha hablado sobre la posibilidad de continuar la historia y ha dejado claro que el equipo estaría encantado de volver a ponerse manos a la obra. Sin embargo, el cineasta también ha reconocido que, antes de pensar en una secuela, toca observar la reacción de los fans y comprobar si la película consigue el respaldo necesario.

"Nos lo pasamos increíble haciendo esta película, y el universo de 'Street Fighter' ya tiene muchísima historia detrás. Son 40 años. Es una de las franquicias más icónicas que existen. Sería una pena no seguir contando esta historia", ha explicado el director. Y, aunque el entusiasmo está ahí, Sakurai no da nada por hecho: "Obviamente, nos encantaría hacerlo, pero tenemos que ver cómo la recibe la gente y si los fans la apoyan. Ya veremos, pero nos gustaría mucho".

Convence más al público que a la crítica

Las primeras reacciones ayudan a entender por qué el futuro de la franquicia todavía está en el aire. 'Street Fighter' no ha conseguido despertar el mismo entusiasmo entre los críticos que entre los espectadores, una diferencia que se refleja en las puntuaciones de Rotten Tomatoes, donde cuenta con un 41 % de valoración de la crítica frente al 79 % del público.

'Street Fighter' arrasa en taquilla en su estreno

La distancia entre ambas cifras dibuja un panorama irregular, aunque no necesariamente negativo para sus aspiraciones comerciales. De hecho, en su primer fin de semana ha liderado en la taquilla mundial recaudando 51,1 millones de dólares.

De seguir así, la película tendría un argumento importante a su favor de cara a una posible continuación. Aun así, el rendimiento inicial no garantiza por sí solo que los responsables den luz verde a una nueva entrega. Por ahora, Sakurai insiste en que el apoyo de los seguidores será uno de los factores decisivos.

Puerta abierta a 'Street Fighter 2'

Más allá de la respuesta comercial, una segunda película también cuenta con posibilidades desde el punto de vista narrativo. El desenlace de 'Street Fighter', especialmente su escena poscréditos, deja planteada la opción de continuar la historia y explorar nuevas líneas argumentales dentro de un universo con cuatro décadas de recorrido.

Ese amplio legado ofrece margen para seguir desarrollando personajes y conflictos, aunque todavía no se han confirmado planes concretos para una secuela. La predisposición de Sakurai juega a favor del proyecto, pero sus declaraciones no equivalen a un anuncio oficial.

Por tanto, 'Street Fighter 2' sigue siendo una posibilidad, no una realidad confirmada. La película ha encontrado una respuesta más favorable entre los espectadores que entre los críticos y, tras un buen estreno en taquilla, ahora falta comprobar si ese impulso se mantiene y si los fans respaldan la idea de volver a los cines para una nueva ronda de combates.

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