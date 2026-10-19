HOY SE HABLA DE

'Street Fighter 2': El director habla de una posible secuela tras dividir a la crítica y conquistar al público

Kitao Sakurai quiere continuar la historia, pero el futuro de la secuela dependerá de la acogida del público y del apoyo de los fans.

'Street Fighter'
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
victor-morales

Víctor Mopez

Editor
victor-morales

Víctor Mopez

Editor

Periodista e historiador de formación y cinéfilo por vocación. Mi relación con el cine empezó muy pronto, entre visitas al videoclub y cintas VHS con las que fui descubriendo los grandes clásicos de Disney. Desde entonces, sigo convencido de que el Séptimo Arte no solo entretiene: también tiene la capacidad de emocionarnos, hacernos pensar y cambiar nuestra forma de mirar el mundo.

El cine español ocupa un lugar especial entre mis preferencias y las historias LGTBIQ+ son una de mis grandes debilidades, aunque nunca le hago ascos a un buen viaje por cualquier género: terror, comedia romántica, drama de los que exigen pañuelo, musicales, animación o superhéroes. Si hay una película que podría ver una y otra vez, esa es 'Titanic'.

Pero, si hay un formato que realmente me tiene enganchado, es el de las series. Puedo pasar horas hablando de ellas y, probablemente, tenga alguna respuesta para casi cualquier pregunta que se te ocurra. Y sí, "se estaban tomando un descanso".

Linkedin twitter instagram
63 publicaciones de Víctor Mopez

La saga de 'Street Fighter' podría tener una nueva oportunidad en los cines. Su última adaptación ha llegado a las salas con una recepción desigual, pero el director, Kitao Sakurai, no oculta sus ganas de regresar a este universo con una segunda entrega. Eso sí, todavía no hay luz verde para 'Street Fighter 2': la decisión dependerá, en buena medida, de cómo respondan los espectadores.

En una entrevista con ScreenRant, Sakurai ha hablado sobre la posibilidad de continuar la historia y ha dejado claro que el equipo estaría encantado de volver a ponerse manos a la obra. Sin embargo, el cineasta también ha reconocido que, antes de pensar en una secuela, toca observar la reacción de los fans y comprobar si la película consigue el respaldo necesario.

Las sospechas eran ciertas: Jean-Claude Van Damme rodó 'Street Fighter' hasta las cejas de cocaína
En Espinof
Las sospechas eran ciertas: Jean-Claude Van Damme rodó 'Street Fighter' hasta las cejas de cocaína

"Nos lo pasamos increíble haciendo esta película, y el universo de 'Street Fighter' ya tiene muchísima historia detrás. Son 40 años. Es una de las franquicias más icónicas que existen. Sería una pena no seguir contando esta historia", ha explicado el director. Y, aunque el entusiasmo está ahí, Sakurai no da nada por hecho: "Obviamente, nos encantaría hacerlo, pero tenemos que ver cómo la recibe la gente y si los fans la apoyan. Ya veremos, pero nos gustaría mucho".

Convence más al público que a la crítica

Las primeras reacciones ayudan a entender por qué el futuro de la franquicia todavía está en el aire. 'Street Fighter' no ha conseguido despertar el mismo entusiasmo entre los críticos que entre los espectadores, una diferencia que se refleja en las puntuaciones de Rotten Tomatoes, donde cuenta con un 41 % de valoración de la crítica frente al 79 % del público.

'Street Fighter' arrasa en taquilla en su estreno 'Street Fighter' arrasa en taquilla en su estreno

La distancia entre ambas cifras dibuja un panorama irregular, aunque no necesariamente negativo para sus aspiraciones comerciales. De hecho, en su primer fin de semana ha liderado en la taquilla mundial recaudando 51,1 millones de dólares

De seguir así, la película tendría un argumento importante a su favor de cara a una posible continuación. Aun así, el rendimiento inicial no garantiza por sí solo que los responsables den luz verde a una nueva entrega. Por ahora, Sakurai insiste en que el apoyo de los seguidores será uno de los factores decisivos.

Puerta abierta a 'Street Fighter 2'

Más allá de la respuesta comercial, una segunda película también cuenta con posibilidades desde el punto de vista narrativo. El desenlace de 'Street Fighter', especialmente su escena poscréditos, deja planteada la opción de continuar la historia y explorar nuevas líneas argumentales dentro de un universo con cuatro décadas de recorrido.

La escena post-créditos de 'Street Fighter', explicada: quién sale, qué grupos se enfrentan y cómo prepara la secuela
En Espinof
La escena post-créditos de 'Street Fighter', explicada: quién sale, qué grupos se enfrentan y cómo prepara la secuela

Ese amplio legado ofrece margen para seguir desarrollando personajes y conflictos, aunque todavía no se han confirmado planes concretos para una secuela. La predisposición de Sakurai juega a favor del proyecto, pero sus declaraciones no equivalen a un anuncio oficial.

Por tanto, 'Street Fighter 2' sigue siendo una posibilidad, no una realidad confirmada. La película ha encontrado una respuesta más favorable entre los espectadores que entre los críticos y, tras un buen estreno en taquilla, ahora falta comprobar si ese impulso se mantiene y si los fans respaldan la idea de volver a los cines para una nueva ronda de combates.

En Espinof | Películas basadas en videojuegos, ¿de verdad son todas malas? Un recorrido por 19 adaptaciones, desastres y éxitos, errores catastróficos y revalorizado cine de culto para los fans

En Espinof | 'John Wick', 'Crank', 'Scott Pilgrim'... cómo las mejores películas inspiradas en videojuegos no adaptan ningún videojuego

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios